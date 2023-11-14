Cамой большой проблемой в сфере зависимостей латвийцы считают алкоголизм

Cамой большой проблемой в сфере зависимостей жители Латвии считают алкоголизм, сообщил на семинаре о деятельности регистра отказавшихся от азартных игр руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, представляя данные последнего опроса о зависимостях.
Алкоголизм самой большой проблемой в сфере зависимостей считают 53% респондентов, далее следуют наркотики (18%), курение (10%), азартные игры (10%) и компьютерные игры (4%).
По сравнению с результатами прошлогоднего опроса в этом году число респондентов, считающих алкоголизм самой серьезной зависимостью, увеличилось на 2 процентных пункта, наркоманию - на 5 процентных пунктов, азартные игры - на 1 процентный пункт.
Алкоголизм считают наиболее серьезной зависимостью все возрастные группы, а азартные игры - респонденты в возрасте от 45 до 75 лет.
Отвечая на вопрос о том, какая зависимость представляет для них наибольшую опасность, респонденты назвали курение (24%), алкоголизм (23%), компьютерные игры (11%) и азартные игры (7%), а 47% опрошенных заявили, что им не угрожает ни одна из зависимостей.
В то же время 28% латвийцев согласны с тем, что азартные игры - такая же форма отдыха и досуга, как посещение бара или дискотеки, если играть контролируемо и осознанно. С этим утверждением полностью согласны 9% респондентов, 28% категорически с этим не согласны, а 30% - скорее не согласны.
В этом году на 10 процентных пунктов до 72% увеличилось число людей, которые знают о регистре отказавшихся от азартных игр. 25% респондентов знают кого-то, кто зарегистрирован в этом регистре, 2% зарегистрированы сами, а 71% не знают никого, кто состоял бы в регистре.
На вопрос о том, когда они в последний раз играли в азартные игры, подавляющее большинство участников опроса ответили, что никогда не играли. 10% в последний месяц играли в моментальные лотереи, 9% - в числовые лотереи, 2% - в игровые автоматы и онлайн-казино, участвовали в пари или тотализаторе, а 1% респондентов за последний месяц участвовали в интерактивных лотереях, играли в казино, онлайн-игровых автоматах или залах бинго.
В опросе "Мнение жителей об азартных играх на деньги и знания об азартных играх в интернете" приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Опрос проводился в сентябре этого года.
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