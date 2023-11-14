Cамой большой проблемой в сфере зависимостей латвийцы считают алкоголизм

Алкоголизм самой большой проблемой в сфере зависимостей считают 53% респондентов, далее следуют наркотики (18%), курение (10%), азартные игры (10%) и компьютерные игры (4%).

По сравнению с результатами прошлогоднего опроса в этом году число респондентов, считающих алкоголизм самой серьезной зависимостью, увеличилось на 2 процентных пункта, наркоманию - на 5 процентных пунктов, азартные игры - на 1 процентный пункт.

Алкоголизм считают наиболее серьезной зависимостью все возрастные группы, а азартные игры - респонденты в возрасте от 45 до 75 лет.

Отвечая на вопрос о том, какая зависимость представляет для них наибольшую опасность, респонденты назвали курение (24%), алкоголизм (23%), компьютерные игры (11%) и азартные игры (7%), а 47% опрошенных заявили, что им не угрожает ни одна из зависимостей.

В то же время 28% латвийцев согласны с тем, что азартные игры - такая же форма отдыха и досуга, как посещение бара или дискотеки, если играть контролируемо и осознанно. С этим утверждением полностью согласны 9% респондентов, 28% категорически с этим не согласны, а 30% - скорее не согласны.