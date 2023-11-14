Россия присудила компании Google штраф

Правительство России пытается усилить контроль над российским сегментом сайта и формирует так называемый суверенный интернет. Правительство заявило, что иностранные технологические компании должны хранить данные российских пользователей в России.

Таганский суд Москвы во вторник сообщил, что Google неоднократно отказывался хранить данные российских пользователей на местных серверах.

Ранее за эти же нарушения штраф Google был назначен в августе 2021 года и в июне 2022 года.

При этом в августе этого года компанию оштрафовали на три миллиона рублей (30 тысяч евро) за то, что она не удалила ту информацию о войне в Украине, которая не соответствует официальной позиции Кремля.

Но Россия, скорее всего, не сможет взыскать эти штрафы, так как российское подразделение Google в прошлом году объявило о банкротстве после того, как власти арестовали его банковские счета.