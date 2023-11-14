Пьяные водители для возвращения прав должны будут проходить программу коррекции поведения

Как подчеркивает Минсообщения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения является правонарушением, связанным с высоким риском для общества, так как ставит под угрозу не только самого водителя, но и здоровье и жизнь окружающих. Реакция государства на подобное правонарушение не должна ограничиваться только наказанием нарушителя, особенно если он желает вернуться к участию в дорожном движении и восстановить свое водительское удостоверение. Программа коррекции поведения должна быть направлена на изменение мышления человека, осознание им мотивов и последствий своих действий.