Пьяные водители для возвращения прав должны будут проходить программу коррекции поведения

Во вторник правительство утвердило разработанный Министерством сообщения проект правил, предусматривающих введение в Латвии программы коррекции поведения для лиц, задержанных за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Согласно новым правилам, водители, понесшие наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут обязаны посещать специальные занятия по коррекции поведения, чтобы вернуть водительское удостоверение.
Один курс занятий будет длиться 16 учебных часов. Оптимальное количество участников в группе - до восьми человек, во время занятий будет предусмотрена практическая работа.
Курс коррекции поведения будет платным, и плату будет определять поставщик услуг.
Как подчеркивает Минсообщения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения является правонарушением, связанным с высоким риском для общества, так как ставит под угрозу не только самого водителя, но и здоровье и жизнь окружающих. Реакция государства на подобное правонарушение не должна ограничиваться только наказанием нарушителя, особенно если он желает вернуться к участию в дорожном движении и восстановить свое водительское удостоверение. Программа коррекции поведения должна быть направлена на изменение мышления человека, осознание им мотивов и последствий своих действий.
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