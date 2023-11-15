Тайная сделка на $40 млн, которая связывает Абрамовича с «кошельками» Путина

Виолончелист Ролдугин является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки. Он познакомился с Путиным в Санкт-Петербурге, когда они еще были молодыми людьми, и, как говорят, именно он познакомил Путина с Людмилой Шкребневой, на которой будущий президент женился в 1983 году (сейчас они разведены). Ролдугин — крестный отец их старшей дочери, Марии.

Виолончелист Ролдугин — близкий друг Владимира Путина Фото: Getty Images

Второй мужчина — это еще один близкий к Путину человек, Александр Плехов, бывший биохимик, ставший бизнесменом, и тоже из Санкт-Петербурга.

Ролдугина и Плехова обвиняют в том, что они являются «кошельками» Путина, то есть втайне владеют деньгами и активами от его имени.

В начале этого года швейцарские прокуроры заявили, что эти двое были подставными лицами, а не реальными владельцами активов на банковских счетах, открытых в связи со сделкой с компанией «Видео Интернешнл». При этом суд не выявил настоящего конечного бенефициара этих счетов.

Заявленная зарплата президента Путина в 2021 году составила чуть более 100 тыс. долларов. Однако, по слухам, его состояние может составлять от 125 до 200 млрд долларов и скрыто в целой сети подставных фирм и на счетах друзей.

Плехов находится под санкциями британского правительства, на Ролдугина тоже распространяются санкции Великобритании, Евросоюза и США, которые называют его «хранителем офшорных богатств президента Путина».

Александр Плехов находится под санкциями британского правительства Фото: BBC

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