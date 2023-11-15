Фото ⟩ Публика на премьере спектакля с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре

Галерея: Зрители собираются на премьеру спектакля "Страна глухонемых"

"В 2017 году JRT покинул исторические помещения на улице Лачплеша и начал театральный сезон на бывшей Табачной фабрике на улице Миера. Прошло более семи лет, состоялось более 40 премьер, и, похоже, эти "годы изгнания" окончательно завершатся в конце 2023 года новой постановкой художественного руководителя JRT Алвиса Херманиса "Страна глухонемых". Мы надеемся пригласить зрителей на следующую премьеру в Большой зал на улице Лачплеша в марте 2024 года", - говорится на сайте JRT.

Постановка "Страна глухонемых" - это суровый романтический триллер о человеке, который хочет быть добрым в злом мире. И о дружбе двух женщин, пытающихся выжить в городе, которым управляют бандиты. В главных ролях - Чулпан Хаматова и Кристине Крузе.

Актриса JRT Чулпан Хаматова отправится в путешествие в латвийской версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих" 1998 года, которым она в свое время прославилась как актриса. Основанная на романе Ренаты Литвиновой (покинувшей Россию после начала войны, осудившей агрессию и живущей сейчас в Париже) история о глухой мафии в Москве приобретает новый смысл в современном контексте.

Режиссер спектакля Алвис Херманис добавляет: "Нам всем хотелось бы вернуться в наше прошлое, как в фильм, который можно перематывать и пересматривать. И, может быть, сделать что-то по-другому? Хотя мы уже заранее знаем, что от судьбы нам не уйти - и конец фильма будет точно таким же".

В спектакле задействованы художник по костюмам Яна Чивжеле и художник по свету Лаурис Йохансонс. В ролях: Чулпан Хаматова, Кристине Крузе, Гундарс Аболиньш, Том Харьо.