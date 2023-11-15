Отклонен запрос оппозиции о расходах на спецрейсы Кришьяниса Кариньша

Комиссия Сейма по запросам отклонила запрос "Объединенного списка" (ОС) премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") о расходах на специальные авиарейсы нынешнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") в то время, когда он возглавлял правительство.
Восемь депутатов коалиции проголосовали против, а шесть оппозиционных депутатов - за рассмотрение запроса.
Один из инициаторов подачи запроса, депутат ОС Эдвард Смилтенс подчеркнул, что представители исполнительной власти не предоставили ответы на ряд вопросов, упомянутых в запросе ОС:
о числе пассажиров на каждом рейсе, кто именно являлся пассажиром, каково было экономическое обоснование поездок, направления и др.
На необходимость предоставить эту информацию указали также депутаты Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") и Эдвин Шноре (Национальное объединение).
Парламентский секретарь премьер-министра, депутат Сейма Янис Патмалниекс ("Новое Единство") неоднократно подчеркнул, что ответы были предоставлены. Он также пояснил, что при использовании обычных рейсов премьеру пришлось бы длительное время ожидать стыковочных рейсов в аэропортах.
Отвечая на запрос оппозиции, Патмалниекс отметил, что многие государственные должностные лица используют спецрейсы и похожие дебаты по этому вопросу уже были в Эстонии, Литве, Финляндии.
Как отметил глава Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, в Эстонии этот вопрос активно обсуждался в 2016 году, а Литва предоставляет руководителям государства военно-транспортный самолет, подходящий для перевозки пассажиров, параллельно в Литве ведется дискуссия о том, не следует ли приобрести для нужд руководства страны специальный пассажирский самолет.
Депутат Александр Кирштейнс (Нацобъединение) поднял аналогичный вопрос: не было ли выгоднее с финансовой точки зрения приобрести небольшой пассажирский самолет?
Патмалниекс подчеркнул, что запрос не может быть поддержан, так как адресован премьер-министру Силине, на которую не распространяются упомянутые в запросе рейсы.
Цитсковскис подчеркнул, что у премьер-министра как у должностного лица очень интенсивный режим работы. Зачастую о визите становится известно всего за пару дней, и направления не всегда совпадают с регулярными авиарейсами. Только при отсутствии таких рейсов заказываются частные рейсы, отметил глава Госканцелярии.
Как сообщалось, спецрейсы для делегаций бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, ныне занимающего пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись государственному бюджету в 613 830 евро, свидетельствует предоставленная Государственной канцелярией информация.
Эти данные у Госканцелярии запросил ОС, который интересовался, какими услугами частных авиакомпаний Кариньш пользовался в то время, когда занимал пост премьер-министра. Информация была подготовлена главой Госканцелярии в соответствии с резолюцией премьер-министра Эвики Силини.
Депутат ОС Эдвард Смилтенс, комментируя полученный ответ, указал, что треть всех полетов совершалась не регулярными рейсами, а арендуя целый самолет.
Средства государственного бюджета, использованные для обеспечения рейсов для Кариньша, составили в 2021 году 144 800 евро, в 2022 году - 332 717 евро, в 2023 году - 136 313 евро, говорится в ответе Цитсковскиса. Смилтенс отмечает, что указанные суммы были израсходованы на 18 рейсов.
Как указал руководитель Госканцелярии, в период с января 2019 года по сентябрь 2023 года делегация во главе с премьер-министром использовала регулярные рейсы 35 раз, а специальные - 18. Среди пунктов назначения спецрейсов были Бельгия, Словения, Германия, Франция, Португалия, Великобритания, Словакия, Нидерланды, Дания, Чехия, Польша и Молдова, а количество пассажиров в делегации Кариньша варьировалось от пяти до девяти человек.
Цитсковскис поясняет, что спецрейсы были необходимы для того, чтобы в условиях сложной логистики посещать мероприятия и представлять свою страну за рубежом. В письме главы Госканцелярии указывается, что и другие премьер-министры в прошлом использовали спецрейсы для выполнения своих функций.
Премьер-министр Силиня в своем ответе комиссии Сейма по запросам подчеркнула все более возрастающую роль премьер-министра во внешней политике, который должен представлять интересы Латвии на международных мероприятиях и в то же время по возможности быстрее возвращаться в Латвию для выполнения своих функций.
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