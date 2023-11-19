За кого вышла замуж Лобода, а Меладзе развелся с Джанабаевой?

За кого вышла замуж Светлана Лобода?

Желтая пресса уверена, что украинская исполнительница Светлана Лобода все-таки вышла замуж. Светская обозревательница Алена Жигалова полагает, что певица связала себя узами брака с украинским бизнесменом армянского происхождения, миллиардером Артуром Гранцом. По слухам, бизнес 52-летнего мужчины связан с недвижимостью в некоторых аэропортах, в частности, в Украине и Беларуси.

Напомним, популярная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) представила новый сингл и клип "Київ - Ніцца". Кольцо на безымянном пальце с последней фотографии певицы в Instagram не обсуждал только ленивый. Оказалось, это фрагмент нового клипа. Звезда также представила специальную версию трека "Рига - Ницца".

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Валерий Меладзе развелся с Альбиной Джанабаевой?

Некоторое время в СМИ стали обсуждать развод экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Журналисты пишут, что певица подняла стоимость своих выступлений. Согласно информации в Telegram-канале Shot, меньше чем за 2,5 млн рублей (25,8 тысячи евро) она петь не будет.

Никто из артистов эти слухи не комментирует.

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Фото: скриншот из Telegram-канала Popcake.TV

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