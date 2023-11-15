В коробках из-под печенья: два человека обвиняются в хранении 19 килограммов марихуаны

Прокуратура передала в суд уголовное дело против двух человек по обвинению в приобретении и хранении около 19 килограммов высушенной марихуаны, а также в продаже ее части, выяснило агентство LETA в прокуратуре.
Как выяснилось в досудебном расследовании, обвиняемые незаконно приобрели с целью сбыта более 19 кг марихуаны, которая, упакованная в коробки с печеньем, хранилась в автомашинах и в контейнере.
Обвиняемые незаконно сбыли два килограмма каннабиса лицу, участвовавшему в специальном следственном эксперименте.
Дело передано в Рижский городской суд.
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