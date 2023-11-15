Ср, 15.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В коробках из-под печенья: два человека обвиняются в хранении 19 килограммов марихуаны

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Марихуана. Иллюстративное фото
Марихуана. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Прокуратура передала в суд уголовное дело против двух человек по обвинению в приобретении и хранении около 19 килограммов высушенной марихуаны, а также в продаже ее части, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Как выяснилось в досудебном расследовании, обвиняемые незаконно приобрели с целью сбыта более 19 кг марихуаны, которая, упакованная в коробки с печеньем, хранилась в автомашинах и в контейнере.

Обвиняемые незаконно сбыли два килограмма каннабиса лицу, участвовавшему в специальном следственном эксперименте.

Дело передано в Рижский городской суд.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх