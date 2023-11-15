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Смотреть военный парад с Вантового моста в этом году будет нельзя

rus.tvnet.lv/LETA
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Парад Национальных вооруженных сил, союзников по НАТО и учреждений МВД на набережной 11 ноября
Парад Национальных вооруженных сил, союзников по НАТО и учреждений МВД на набережной 11 ноября Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 18 ноября, из соображений безопасности во время проведения военного парада Национальных вооруженных сил (НВС) и его генеральной репетиции людям будет разрешено пересекать Вантовый мост, но не разрешено использовать его для наблюдения за происходящим, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Во время этих мероприятий мост будет открыт для пешеходов, велосипедистов и людей на самокатах, желающих перебраться на другой берег Даугавы.

Движение пешеходов по Вантовому мосту во время мероприятий будут регулировать Военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция.

Самоуправление сообщает, что мост безопасен для повседневных нагрузок, но при более высоких нагрузках существует потенциальный риск.

Как сообщалось, в прошлом году из соображений безопасности в Риге со второй половины дня 17 ноября на время праздничных мероприятий было закрыто движение пешеходов и велосипедистов по Вантовому мосту.

Тогда самоуправление пояснило, что приняло это решение, предвидя возможный наплыв людей на Вантовый мост. Решение Рижской думы раскритиковала организация "Город для людей".

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