Смотреть военный парад с Вантового моста в этом году будет нельзя

В субботу, 18 ноября, из соображений безопасности во время проведения военного парада Национальных вооруженных сил (НВС) и его генеральной репетиции людям будет разрешено пересекать Вантовый мост, но не разрешено использовать его для наблюдения за происходящим, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Во время этих мероприятий мост будет открыт для пешеходов, велосипедистов и людей на самокатах, желающих перебраться на другой берег Даугавы.
Движение пешеходов по Вантовому мосту во время мероприятий будут регулировать Военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция.
Самоуправление сообщает, что мост безопасен для повседневных нагрузок, но при более высоких нагрузках существует потенциальный риск.
Как сообщалось, в прошлом году из соображений безопасности в Риге со второй половины дня 17 ноября на время праздничных мероприятий было закрыто движение пешеходов и велосипедистов по Вантовому мосту.
Тогда самоуправление пояснило, что приняло это решение, предвидя возможный наплыв людей на Вантовый мост. Решение Рижской думы раскритиковала организация "Город для людей".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!