Смотреть военный парад с Вантового моста в этом году будет нельзя

Во время этих мероприятий мост будет открыт для пешеходов, велосипедистов и людей на самокатах, желающих перебраться на другой берег Даугавы.

Движение пешеходов по Вантовому мосту во время мероприятий будут регулировать Военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция.

Самоуправление сообщает, что мост безопасен для повседневных нагрузок, но при более высоких нагрузках существует потенциальный риск.

Как сообщалось, в прошлом году из соображений безопасности в Риге со второй половины дня 17 ноября на время праздничных мероприятий было закрыто движение пешеходов и велосипедистов по Вантовому мосту.

Тогда самоуправление пояснило, что приняло это решение, предвидя возможный наплыв людей на Вантовый мост. Решение Рижской думы раскритиковала организация "Город для людей".