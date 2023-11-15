При благоприятных погодных условиях 18 ноября во время парада над Ригой пролетят 16 самолетов

Военный парад начнется 18 ноября в 13.30 на набережной 11 ноября, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать - верховный главнокомандующий Национальными вооруженными силами, президент Эдгар Ринкевичс, министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Галерея: Военный парад в Алуксне

В параде примут участие военнослужащие из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно работают бок о бок как в международных операциях, так и на военных учениях в Латвии и за рубежом.

В этом году во второй раз в параде принимает участие и группа с украинским флагом. Латвия продолжает оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины.

В музыкальном сопровождении парада примут участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров продолжат шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Галерея: Факельное шествие 18 ноября

Парад завершится демонстрацией вооружения, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Государственной пожарно-спасательной службы.

18 ноября с 11 до 16 часов НВС приглашают посетить выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных войск на пирсе Рижского пассажирского порта, где также будет выставлена техника и снаряжение Государственной пограничной охраны.

17 ноября в 19.00 на набережной 11 ноября состоится репетиция парада.