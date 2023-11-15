Си Цзиньпин прибыл с визитом в США. Что ждать от его встречи с Джо Байденом?

Так что, как пишет редактор североамериканского отдела Би-би-си Сара Смит, не стоит ожидать от этой встречи громких заявлений или крупных соглашений, но тем не менее она очень важна.

Скорее всего президент Байден захочет, чтобы Китай воспользовался своим растущим влиянием на Иран и отговорил Тегеран от опрометчивых действий на Ближнем Востоке, способных разжечь полномасштабную региональную войну.

Не исключено, что Байден также постарается отговорить Китай от военной помощи России, которая ведет войну с Украиной и остро нуждается в вооружениях и боеприпасах.

Но, разумеется, самым спорным вопросом остается Тайвань.

Пекин оборвал военные контакты с Вашингтоном после визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, а потом американская разведка сообщила о наращивании Китаем своего ядерного потенциала.

Если американский президент убедит своего китайского коллегу восстановить контакты на уровне генералитета, это будет способствовать снижению напряженности и может предотвратить неприятные инциденты в будущем.

Ну и, разумеется, не останутся без обсуждения вопросы экономики, торговли (в том числе запрета на экспорт в Китай некоторых полупроводников) и даже наркотиков (США очень обеспокоены потоком китайского фентанила, буквально захлестнувшим страну).

К тому же Джо Байден намерен доказать, что его многолетний опыт в области внешней политики, который, по его мнению, позволяет ему тушить очаги международной напряженности, поможет ему и на этот раз.

Фото: BBC

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