СБУ возбудила дело против Ирины Фарион, она уволена с работы. Чем известна филолог, критиковавшая русскоязычных военных ВСУ

Если в начале недели собеседник Украинской службы Би-би-си в СБУ указывал, что намерений реагировать на высказывания Фарион не было, то после последних событий сказал: «С этим уже надо было что-то делать».

В то же время собеседник отметил, что пока нет достоверных данных, действительно ли существует крымский студент, который якобы написал Фарион, и действительно ли его преследует российское ФСБ.

По его словам, эту информацию сейчас изучают украинские спецслужбы.

В среду вечером стало известно, что Фарион уволена из своего университета. По данным украинских СМИ, причиной стало совершение «аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

До этого с требованием уволить Фарион выступили несколько сотен студентов Национального университета «Львовская политехника», где преподавала филолог.

Фото: BBC

Как украинцы голосовали за партию Фарион

Лучше всего партия «Свобода» выступила на парламентских выборах 2012 года (за список националистов тогда проголосовали около 10% избирателей, и Фарион на некоторое время стала депутатом Рады).

В 2014 году эту политическую силу поддержали меньше 5% участников внеочередных выборов, что не позволило ей войти в парламент.

В 2020 году за «Свободу» было подано лишь чуть более 2% бюллетеней.

Фото: BBC

«Это не армия — это сброд». Что сказала Фарион и что было дальше