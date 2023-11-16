Видео ⟩ 35 регулярных и 18 спецрейсов. Команда Кариньша объясняет аренду самолетов

Команда бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша отреагировала на разогревшиеся в правительстве и обществе дискуссии о полетах политика, которые в последние годы обошлись более чем в полмиллиона евро. Команда экс-премьера указывает на различные обстоятельства, которые объясняют эти полеты, передают TV3 Ziņas.
В ответ на возмущение общественности находящийся в оппозиции "Объединенный список" направил информационный запрос о том, куда он летал, с кем, и для чего был сделан такой выбор.
На все вопросы в письме не отвечается.
Экс-премьер отправился 35 регулярными рейсами и 18 спецрейсами на конкретно неназванные мероприятия в Бельгию, Соединенное Королевство, Германию, Польшу, Чехию и другие страны. Это обошлось примерно в 614 000 евро.
Команда премьера пояснила, что в последние годы выбор в пользу спецрейсов падал из-за пандемии и вызванных войной нарушений авиасообщения.
Глава Госканцелярии Янис Цитсковскис отметил, что "необходимо обеспечить эффективную работу правительства, максимально использовать каждую минуту главы правительства, выполняя прямые обязанности, а не тратя время нецелесообразно".
Сам Кариньш тоже впервые лично защитил свою практику полетов, а также отметил, что государству следовало бы оценить, не было бы выгоднее содержать собственный самолет для нужд правительства, а не арендовать его, когда это необходимо.
Видео: сюжет программы TV3 Ziņas
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