"Премьер-министра не заменить". Кариньш не считает траты на спецрейсы напрасными

Lieliski, Krišjānis Kariņš šķiet ir atklājis jaunu risinājumu nabadzībai un citām problēmām Latvijā – jāizvērtē, varbūt sava lidmašīna palīdzēs aizlidot no visām problēmām? :) Acīmredzot Kariņam trūkst sasaistes ar zemi, lido aizvien augstāk virs realitātes :) https://t.co/haT6QllG7z — Ilmārs Poikāns (@ilmarmors) November 16, 2023

Как сообщалось, спецрейсы для делегаций бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, ныне занимающего пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись государственному бюджету в 613 830 евро, свидетельствует предоставленная Государственной канцелярией информация.

Эти данные у Госканцелярии запросил "Объединенный список", который интересовался, какими услугами частных авиакомпаний Кариньш пользовался в то время, когда занимал пост премьер-министра. Информация была подготовлена директором Госканцелярии Янисом Цитсковскисом в соответствии с резолюцией премьер-министра Эвики Силини.

Депутат ОС Эдвард Смилтенс, комментируя полученный ответ, указал, что треть всех полетов совершалась не регулярными рейсами, а арендуя целый самолет.

Средства государственного бюджета, использованные для обеспечения рейсов для Кариньша, составили в 2021 году 144 800 евро, в 2022 году - 332 717 евро, в 2023 году - 136 313 евро, говорится в ответе Цитсковскиса. Смилтенс отмечает, что указанные суммы были израсходованы на 18 рейсов.

Как указал руководитель Госканцелярии, в период с января 2019 года по сентябрь 2023 года делегация во главе с премьер-министром использовала регулярные рейсы 35 раз, а специальные - 18. Среди пунктов назначения спецрейсов были Бельгия, Словения, Германия, Франция, Португалия, Великобритания, Словакия, Нидерланды, Дания, Чехия, Польша и Молдова, а количество пассажиров в делегации Кариньша варьировалось от пяти до девяти человек.

Цитсковскис поясняет, что спецрейсы были необходимы для того, чтобы в условиях сложной логистики посещать мероприятия и представлять страну за рубежом. В письме главы Госканцелярии указывается, что и другие премьер-министры в прошлом использовали спецрейсы для выполнения своих функций.

Премьер-министр Силиня в своем ответе комиссии Сейма по запросам подчеркнула все более возрастающую роль премьер-министра во внешней политике, который должен представлять интересы Латвии на международных мероприятиях и в то же время по возможности быстрее возвращаться в Латвию для выполнения своих обязанностей.