Россиянин, живущий в Краславе: "Хочу, чтобы мои дети говорили на латышском"

"Они считают, что знают, как там жизнь, что прям учебники и путеводители могут писать. И они мне рассказывают, как там жизнь…" - отмечает 53-летний Глеб Беляев.

Он переехал из России в Латвию в декабре 2014 года. Но планы о переезде были уже 15 лет назад. Вот уже 8 лет он проживает в Краславе и работает журналистом в местной краевой газете и пишет для даугавпилсского портала "Чайка".

В советские годы Глеб окончил философский факультет и долгое время работал в крупном издательстве. Он не скрывает, что его устраивает Латвия как европейская страна, при этом с доступным уровнем жизни и понятной системой получения легального вида на жительство и права на работу.

Он также считает, что свобода слова в Латвии есть, но "следует различать свободу слова и свободу действия... Запрещено не говорить, а запрещено делать".