Россиянин, живущий в Краславе: "Хочу, чтобы мои дети говорили на латышском"

Глеб Беляев 9 лет назад переехал в Латвию из России. Живя в Краславе, он удивлен, что многие жители Латвии, никогда не бывавшие в РФ, точно знают, как там все устроено. Портал "Чайка" рассказывает его историю в рамках проекта "Мы здесь".
"Они считают, что знают, как там жизнь, что прям учебники и путеводители могут писать. И они мне рассказывают, как там жизнь…" - отмечает 53-летний Глеб Беляев.
Он переехал из России в Латвию в декабре 2014 года. Но планы о переезде были уже 15 лет назад. Вот уже 8 лет он проживает в Краславе и работает журналистом в местной краевой газете и пишет для даугавпилсского портала "Чайка".
В советские годы Глеб окончил философский факультет и долгое время работал в крупном издательстве. Он не скрывает, что его устраивает Латвия как европейская страна, при этом с доступным уровнем жизни и понятной системой получения легального вида на жительство и права на работу.
Он также считает, что свобода слова в Латвии есть, но "следует различать свободу слова и свободу действия... Запрещено не говорить, а запрещено делать".
Детям в Латвии никто не запрещает общаться между собой на русском языке. Но государственный язык страны - латышский. На данный момент обучение в стране на латышском. Сейчас он его активно учит, сдал на категорию.
"Я хочу, чтобы мои дети говорили идеально на латышском. Безусловно. Мы тут живем", - резюмирует Глеб.
Видео: Глеб Беляев в проекте "Мы здесь"
Глеб Беляев - очередной герой проекта "Мы здесь". "Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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