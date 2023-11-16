Миколог рассказала, какие грибы сейчас можно найти в лесах Латвии

Прошедший сезон оказался аномально урожайным, заявила миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэла в программе "Новый день", пишет RUS LSM. Эксперт рассказала, что по грибы можно и сейчас.
Сама миколог также набрала корзину грибов в прошедшую субботу. Но скоро должны прийти морозы, и грибы закончатся.
По словам Иниты Даниэлы, припозднившиеся грибы не опасны, вред в "старых грибах":
"Проблема не токсинах, проблема в том, что некоторые виды, например, лисички выглядит хорошо и в "почтенном" возрасте. Но если мы находим лисички в декабре или январе - это не значит, что они только что выросли. Они могут быть и осенними, просто хорошо сохранились.
Можно отравиться старыми грибами, которые выглядят вполне свежими".
Но грибной сезон в Латвии продолжается: например, в лесах можно найти зимние опята, которые только начали расти.
Миколог также отметила, что в Латвии нередко обнаруживают новые виды грибов:
"Иногда шучу, что нашла новый вид по Facebook. Каким образом? Кто-то нашел гриб, разместил фото в соцсети. Иногда оказывается, что это новый для Латвии вид".
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