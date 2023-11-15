Фото ⟩ В Латвии появился новый вид гриба

Желтоватый и необычный гриб заметили и опознали специалист DAP Ритварс Рекманис и местный житель Петерис Дамбергс, вид гриба подтвердили микологи Иварс Лейманис и Диана Мейере. Чтобы вид был включен в список грибов Латвии, необходимо собрать его образец и доставить в Латвийский национальный музей природы.

Фото: Ritvars Rekmanis/DAP

Рекманис объясняет, что обнаружил новый вид грибов случайно, прогуливаясь по звериной тропе. Вместе с другими туристами они заметили необычный гриб на стволе сосны на высоте почти 2 метра.

"Ранее подобный гриб я не видел, поэтому несколько раз сфотографировал его. Вместе с Дамбергсом мы искали похожие изображения грибов в Интернете, что помогло бы идентифицировать вид. Я не нашел латышского названия у вида, поэтому появились подозрения, что это может быть вид, который не был открыт ранее", - рассказал Рекманис.