Виновный в убийстве 92-летней женщины приговорен к пожизненному заключению

Как следует из обвинения, 22 сентября прошлого года обвиняемый, находясь под воздействием психотропных веществ, с целью похищения принадлежащих пожилой женщине денег проник в ее квартиру. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, он нанес ей 15 ударов острым предметом.

После преступления обвиняемый похитил принадлежавший жертве кошелек с находящимися в нем деньгами - 770 евро.

Пожизненного заключения требовала и прокурор, поэтому назначенным судом наказанием она удовлетворена и не планирует просить у суда подготовки полного текста приговора.

В этом году это уже как минимум второй приговор к пожизненному заключению за жестокое убийство пожилой женщины. Как сообщалось ранее, Рижский городской суд в начале года приговорил к пожизненному заключению 74-летнего мужчину за убийство его 85-летней знакомой. Обвиняемый 3 апреля прошлого года во время совместного употребления алкоголя, движимый гневом, убил женщину, нанеся ей не менее 22 ударов ножом.