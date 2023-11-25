Валерий Меладзе: дуэт с рижанкой, антивоенные высказывания и концерты в Юрмале

23 июня "последний романтик", многократный обладатель музыкальных премий и наград, певец Валерий Меладзе отметил 59-летие, а 24 и 26 августа он выступит в концертном зале "Дзинтари". RUS TVNET рассказывает об этом исполнителе в рамках рубрики "Звезда недели".
Он рос совсем не в музыкальной семье. В ней все были инженерами. Тем не менее Валерий окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а после пошел работать телефонистом.
Мало кто знает, но институт он окончил по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".
Параллельно с учебой Валерий занимался музыкой в коллективе "Апрель".
Музыкальный успех Меладзе можно отсчитывать с 1993 года, когда он впервые выступил с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…" на фестивале "Роксолана" в Киеве. Именно эта песня стала первым хитом исполнителя. Следующими знаковыми появлениями перед зрителями стали номер с песней "Лимбо" на "Рождественских встречах" в декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой и дебют в программе "Утренняя почта".
Как тогда, так и сейчас автором текстов, музыки и аранжировок почти всех песен Валерия является его старший брат Константин Меладзе.
В 1995 году вышел первый сольный альбом артиста - "Сэра". С этого момента публика навсегда влюбилась в романтичного исполнителя. Последующие альбомы и дуэты с участием Меладзе мгновенно занимали вершины хит-парадов.
В 2000 году его брат Константин Меладзе основал женское сексапильное вокальное трио "ВИА Гра". Все совместные работы Валерия и девушек покоряли сердца слушателей. Многие композиции до сих пор на слуху и постоянно переживают новые интерпретации и аранжировки.
Это сотрудничество с трио для Валерия Меладзе стало роковым.
Оказывается, певец несколько лет жил на две семьи. Когда первая жена артиста Ирина узнала о его изменах, то попыталась спасти брак. Однако в 2014 году супруги все же развелись. Они были женаты более 20 лет.
Валерий ушел к бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.
Ирина и Валерий отказывались говорить на тему своего разрыва. Джанабаева также долгое время хранила молчание.
Позже Альбина призналась, что их с Валерием отношения были непростыми и порой ей казалось, что лучше расстаться, но они не могли отпустить друг друга.
В эфире телепередачи "Звезды сошлись" Ирина призналась, что даже рада тому, что все так случилось.
Она отметила, что жить с певцом было непросто.
Как стало известно позже, у Альбины уже был сын от Валерия, которого тот тщательно прятал от журналистов.
Ирина не скрывает, что любила и буквально боготворила мужа.
"Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: "Не сотвори себе кумира". Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа", - объяснила она.
Про измены Ирина узнала довольно поздно. Сыну Меладзе и Джанабаевой тогда было уже 3 года.
"Как я поняла потом, все знали, кроме меня", - призналась она.
Старшая дочь Ирины и Валерия отметила, что это было для всех неожиданностью.
"Для мамы это был шок. Как ребенок я тоже не предчувствовала, что это может случиться", - вспоминает дочь Меладзе Инга.
Ирина рада, что так произошло. Может быть, если бы она узнала об этом раньше, все было бы намного больнее и эмоциональнее, так как у нее сложный характер. Но они бы все равно развелись.
Сейчас в СМИ регулярно появляется информация о возможном втором разводе Валерия Меладзе. Но он никак эти слухи не комментирует.
С 2007 года Валерий Меладзе являлся наставником на шоу "Голос. Дети".
"Из тех детей, которые приходят на "Голос", патологически желают славы 2-3%. Все остальные участники - это обычные дети, просто очень хорошо подготовленные и прекрасно поющие", - признался он в интервью изданию "Аргументы и факты".
По его мнению, телепроект уже перестал быть событием. Раньше победителей и яркие номера еще как-то запоминали, а сейчас забывают уже на третий день.
Каждый концерт Валерия Меладзе - это событие.
Он до сих пор остается востребованным артистом.
"У меня-то как раз аудитория не стареет. Как было много молодежи на моих выступлениях, так и есть. Значит, для них что-то в нашей музыке есть.
Много моих песен звучит на модных дискотеках. И со временем их становится больше. И они надолго задерживаются в плейлистах радиостанций",
- сказал он как-то в интервью изданию "Аргументы и факты".
Валерий Шотаевич считает, что сейчас сильно увеличилось количество плохого контента.
"Большинство артистов, чьи клипы сегодня находятся в топах музыкальных каналов, скорее всего, никогда не будут гастролировать.
Эти клипы снимаются для того, чтобы просто заполнять эфир", - уверен он.
24 и 26 августа Валерий Меладзе выступит в концертном зале "Дзинтари". Как и всегда, он подарит зрителям уникальный мир романтики из музыкальных историй, вдохновленных жизнью.
Последний романтик обязательно искренне споет для рижан о вечных чувствах, а они ему ответят безграничной любовью.
После 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе был одним из тех знаменитостей, которые высказались против войны.
Он записал эмоциональное видео в Instagram, в котором призвал Россию прекратить военные действия:
"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".
Известно, что Валерий Меладзе покинул территорию РФ и не дает там гастролей.
За 30 лет он стал невероятно востребованным и популярным артистом. Но очевидно, что война в Украине повлияла на его жизнь...
13 декабря 2023 года на одном из торжеств, где выступала латвийская певица Диана Пашко, ее голос отметил хэдлайнер вечера - Валерий Меладзе. Ранее девушка покорила его брата Константина.
"Какой хороший голос у девушки, ничего себе! Густой, мощный голос. Это очень востребовано между прочим. У женщин у всех высокие голоса.
Мне кажется, у вас большое будущее. Это редкий голос. Я вас запомнил. До встречи на большой сцене", - сказал во всеуслышание Валерий Меладзе.
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