Переговоры Украины с протестующими польскими дальнобойщиками прошли неудачно

Польские дальнобойщики уже 11 дней блокируют пункты пропуска через границу, протестуя, как считают водители, против недобросовестной конкуренции украинских компаний. По обе стороны границы образовались длинные очереди из транспортных средств.

После вторжения России в Украину Европейский союз (ЕС) отменил режим разрешений для украинских транспортных компаний на въезд в блок. Польские протестующие требуют восстановить режим разрешений на въезд для украинских конкурентов, но Киев отклонил это требование.

В Минтрансе Украины сообщили, что в среду на пограничном переходе Дорохуск состоялись трехсторонние переговоры между украинским и польским министерствами инфраструктур и транспортным департаментом Европейской комиссии (ЕК).

"Основное требование протестующих - возврат к системе разрешений. Это требование не может быть выполнено", - сказали в министерстве.

"Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года", - заявили в Киеве, добавив, что польские протестующие не принимают предложения и стороны продолжают искать решения.

В Киеве подчеркивают, что протесты наносят ущерб экономике как Польши, так и Украины.