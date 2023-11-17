Раз в три года в Париже проводится конкурс сомелье, чтобы выявить лучшего. В этом году мы можем гордиться тем, что звание лучшего сомелье мира было присвоено Раймонду Томсонсу. "Это была тяжелая работа", - рассказывает Раймонд о чемпионате программе Bez Tabu.
Видео ⟩ Лучший сомелье мира из Латвии Раймонд Томсонс рассказал о подготовке и завоевании своего титула
"В Париже было четыре человека, которых нужно было обслужить за три минуты, и они подали маленькую бутылочку красного вина, которое было слишком теплым. Мне нужно было понять, что оно не той температуры, попытаться охладить его и все это под основательным давлением ограниченного времени", - описывает Раймонд одну из задач отбора.
Раймонд готовился к чемпионату больше года, чтобы быть готовым к большому событию как физически, так и морально.
В финале конкурса в Париже были участники из Китая, Дании и Латвии.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
В настоящее время лучшего сомелье ждут и лучшие рестораны мира, однако Раймонд видит себя в Латвии:
"Я патриот Латвии, патриот команды своего ресторана. Я вижу его потенциал, у нас прекрасные владельцы, которые любят вино, тем более у нас большие планы, например, открыть магазин. Этот титул дает много возможностей для всей Латвии, для людей, интересующихся культурой вина", - приводил его слова портал RUS LSM.
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