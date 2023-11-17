Видео ⟩ Лучший сомелье мира из Латвии Раймонд Томсонс рассказал о подготовке и завоевании своего титула

"В Париже было четыре человека, которых нужно было обслужить за три минуты, и они подали маленькую бутылочку красного вина, которое было слишком теплым. Мне нужно было понять, что оно не той температуры, попытаться охладить его и все это под основательным давлением ограниченного времени", - описывает Раймонд одну из задач отбора.

Раймонд готовился к чемпионату больше года, чтобы быть готовым к большому событию как физически, так и морально.

В финале конкурса в Париже были участники из Китая, Дании и Латвии.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

В настоящее время лучшего сомелье ждут и лучшие рестораны мира, однако Раймонд видит себя в Латвии:

"Я патриот Латвии, патриот команды своего ресторана. Я вижу его потенциал, у нас прекрасные владельцы, которые любят вино, тем более у нас большие планы, например, открыть магазин. Этот титул дает много возможностей для всей Латвии, для людей, интересующихся культурой вина", - приводил его слова портал RUS LSM.