Перевощиков о Covid-19 в Латвии: каждый третий тест - положительный

Он отметил, что за последние четыре недели количество смертей от Covid-19 тоже увеличилось.

Если в октябре регистрировалось всего несколько случаев в неделю, то за последние четыре недели - в среднем девять смертей в неделю.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), примерно в половине случаев основным диагнозом был Covid-19, а в некоторых случаях инфекция явилась фактором, способствующим смерти. Однако будет ли число смертей расти дальше, зависит от развития ситуации, поскольку в настоящее время увеличилось и число тяжелобольных пациентов. Если обычно в больницах находились два пациента в тяжелом состоянии, то на прошлой неделе сообщалось уже о девяти пациентах в тяжелом состоянии.

Перевощиков отметил, что Covid-19 в настоящее время является наиболее распространенной инфекцией дыхательных путей.

Треть положительных тестов - это высокий показатель, и при таком широком распространении инфекции болеет не только молодежь, но и люди из групп риска.

Эпидемиолог также отметил, что в прошлом сезоне заболеваемость Covid-19 составляла около 20-30% от всех респираторных заболеваний, и, вероятно, в этом сезоне ожидается аналогичная ситуация. Это будет продолжаться еще долгое время и создаст дополнительную нагрузку на больницы. Однако пока омикрон остается преобладающим штаммом, и ситуация не будет такой критической, как в начале пандемии, хотя ее может усугубить грипп.

ЦПКЗ по-прежнему призывает людей в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин делать прививки как от Covid-19, так и от гриппа.