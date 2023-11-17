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"Я очень далек от того, чтобы опустить руки". Noize MC о себе, о музыке и о политике

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

После начала войны России и Украины один из самых популярных российских музыкантов, Noize MC (Иван Алексеев), резко высказался против нее и покинул Россию. Получил в России статус "иностранного агента". В беседе с Русской службой Би-би-си он рассказал, чем занимается сейчас, о своих взглядах на музыку, на то, как он определяет свое место в ней, и еще немного — о политике.

Иван Алексеев говорит, что сейчас он и его группа занимаются тем, что периодически создают аудио и видео, которые размещают в том числе на еще не заблокированных в России интернет-ресурсах. Связь с оставшейся в стране аудиторией он потерять совершенно не боится. «Связь со своей аудиторией умудрялся не терять даже [лидер одной из главных андерграундных групп России „Гражданская оборона“] Егор Летов в 1980-е годы» — говорит он.

В одном из своих интервью ранее он говорил, что «в современном мире физическое присутствие — это инерция ХХ века».

«Мой диалог с аудиторией выстроен таким образом, что большинство людей по-настоящему вовлечены в какую-то нашу активность. Они находят способ связаться с нами, несмотря ни на что», — объясняет он.

Алексеев говорит, что не относится к разряду поп-сенсаций, и ему не интересны миллиарды просмотров на ютубе. Расширить аудиторию, он, конечно, хочет, но «не любой ценой».

«Диджитал, естественно, это основная форма взаимодействия с аудиторией. И, наверное, для меня это единственный способ показать новым людям то, что я делаю. Официальные средства массовой информации никогда большую роль в моей карьере не играли», — говорит он.

Музыкант добавляет, что, конечно, концерты без физического присутствия — это «тяжеловато», но у группы уже есть опыт их проведения онлайн, и Алексеев говорит, что планирует развиваться и в этом направлении.

В современном мире соцсетей и коротких вирусных видео Алексеев определяет себя так: «В этом спринтерском мире никто не задумывается о том, что быть марафонцем — это тоже способ».

Он говорит, что особенно интересно ему наблюдать за людьми, которые сегодня открывают для себя его музыку. «Теперь на моей стороне время, и, видимо, по-другому уже не будет. Есть некий серьезный фундамент [из песен и альбомов], где люди открывают для себя много нового. Кому-то нравится определенный период, кому-то нравится другой. И и это интересно», — говорит он.

Он приводит в пример песню «Люди с автоматами», которую они с певицей Монеточкой (тоже объявлена в России «иностранным агентом») выпустили в 2018 году. После начала войны она неожиданно вышла в топы «Тик-тока» — при том, что сами музыканты не предпринимали для этого никаких усилий.

Noize MC/Иван Алексеев
Noize MC/Иван Алексеев Фото: BBC

Сыновья Ивана Алексеева любят современные короткие форматы, но некоторые ограничения для них тоже есть. «Не надо оголтевать, иди книжку почитай», — улыбается он.

Тем не менее, они слушают много музыки, в том числе альбомы отца. «Они слушают мою музыку на полном серьезе, им нравится, это их самостоятельный выбор, и мне, конечно, это очень приятно», — говорит он.

Когда они что-то не понимают, то спрашивают, а отец объясняет им, что имел в виду в тех или иных строках и песнях: «Что хотел сказать автор? Вот тот случай, когда можно спросить напрямую».

Алексеев говорит, что не прикладывает больших усилий, чтобы вписаться в современный музыкальный рынок и «быть в тренде».

«Бессмысленно пытаться в этом потоке как-то лавировать, — объясняет он. — А в моем случае я вообще не понимаю, зачем это делать. Я свои 20 млн просмотров на клипе „Иордан“ собрал за девять лет. И еще через десять лет их будет, наверное, 50 млн или 70 млн. А кто-то свои 20 млн получил за неделю, но они навсегда останутся 20-ю, про которые никто не вспомнит».

Название Noize MC как группы существует с 2006 года, а до этого и сейчас это музыкальный псевдоним самого Алексеева. После начала войны из ее написания исчезла буква Z, ее заменила буква русского алфавита З, а иногда это число три.

«Сразу, как только началась полномасштабная война, и Z стала символом российского вторжения, я посмотрел на название группы и решил его поменять. Идею предложил наш дизайнер, и мы единогласно ее приняли», — рассказывает он. Алексеев говорит, что не против того, что кто-то пишет Noize MC по-прежнему, но эта замена была своего рода сигналом всей аудитории.

Noize MC стремительно становился популярным с каждым новым треком в первой половине 2000-х. «Что тогда было успехом? Обрести аудиторию, понять и ощутить, что у нас есть слушатели, что я не говорю в пустоту. С самого начала очень верил в то, что я делаю, целенаправленно к этому шел», — говорит он.

Следующее, чего музыкант очень хочет добиться — это международная известность. «Я не планирую исключительно на русском языке выпускать музыку — не собираюсь чинить то, что не сломано, но мне интересно покорять новые горизонты, экспериментировать, делать какие-то шаги в новом неизвестном направлении», — объясняет он.

Алексеев добавляет, что люди, не знающие русского языка, тем не менее, чувствуют энергетику его треков, и ему очень хочется, чтобы они еще и поняли его.

Несмотря на то, что сам Алексеев написал много социальных или даже протестных треков, он считает, что в целом рэп и хип-хоп — не протестная музыка. «Изначально это была культура эскапизма, способ уйти от жестокой реальности, установить альтернативный, ненасильственный способ выяснения отношений между собой в виде всевозможных баттлов», — объясняет он.

Протестные нотки были и в западной культуре, но сейчас, говорит Алексеев, все топовые артисты поют про свой роскошный или якобы роскошный образ жизни, а русскоязычный хип-хоп во многом является калькой с западного. Рэп, считает он, уже давно стал просто частью поп-музыки, и уходить в протест ему и поздно, и не очень уместно.

Протест в музыке, по его словам, вообще не зависит от жанра. В 1980-е, смеется Алексеев, протестными считались рок-группы с напомаженными участниками, которые носили лосины: «Наверное, это была музыка протеста, но это был протест против мамы, которая не пускает гулять».

Сам себя музыкант политическим активистом не считает, просто иногда занимается этой деятельностью: «Времена просто такие, что если ты человек не бесчувственный, ты так или иначе будешь этим заниматься. Но при этом определять себя через это я бы не стал».

«Сформировавшийся порядок вещей в России угрожает и людям внутри России, и людям в остальном мире. Мне постоянно пишут люди, что [моя музыка] помогает не унывать и справляться», — говорит он.

При этом Алексеев добавляет, что есть много и таких, кто пишет ему, что он после начала войны стал «предателем и мразью»: «Меня это не то что как-то лично оскорбляет, мне жаль этих людей: вы меня слушали-слушали, а ничего не услышали».

Войну России и Украины Алексеев для себя определяет как мировоззренческую борьбу, где на одной стороне — диктатура, а на другой — демократия.

«Пока что исход не предрешен, но, конечно, сильнейший козырь в руках диктатуры. У нее не связаны руки, она принимает репрессивные меры по отношению к мирному населению — как своему, так и чужому. В этом плане она может себе позволить ходы, которые для стран-демократий неприемлемы. Это бесчеловечный козырь, но достаточно эффективный», — говорит музыкант.

Тем не менее, у него есть предчувствие, что закончится все победой демократических сил: «Победа диктатуры означает откат в варварство и деградацию. А глобально и общество, и человек настроены на поступательное движение вперед. Я думаю, что они [власти России] не могут победить на по-настоящему длительное время, потому что это противоестественно для людей. Да, ситуация ужасна, но я очень далек от того, чтобы опустить руки. Чувствую себя, честно говоря, все равно на подъеме».

BBC
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