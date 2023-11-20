"Люди в Латвии в сравнении с Беларусью очень расслабленные. Одновременно закрытые и добрые", - говорит Наста Захаревич из Минска. "Это спокойные, никуда не спешащие люди. Вывести человека в Латвии из себя сложно", - рассуждает Евгений Боровко из Харькова. "В Латвии люди как балтийские пляжи", - поэтичен россиянин Артур Смольянинов. "Я как только приехал, услышал эту знаменитую фразу: "Лучшее блюдо латыша - это другой латыш". И что я понял за 15 лет? Что это не так" - подытоживает Микита Чугай из Гомеля.