Как в секторе Газа считают погибших: исследование Би-би-си

По мере того, как в Газе усиливаются бои, подсчитывать число убитых там все сложнее. Би-би-си изучала, откуда палестинские власти получают цифры и можно ли им доверять.
Подсчет погибших в зоне боевых действий — всегда непростая задача, и Газа не исключение.
По мере того, как в секторе усиливаются бои, ситуация становится все более хаотичной: израильская армия продолжает бомбардировки и наземную операцию, связь отключается, топлива не хватает, а инфраструктура разрушается.
В этих условиях получить точную информацию о человеческих жертвах все сложнее и сложнее.
Этот материал подготовлен журналистами отдела Би-би-си BBC Verify, которые специализируются на проверке фактов. Прочитать его на английском языке вы можете здесь.
Палестинские власти заявляли, что из-за перебоев со связью в секторе Газа сейчас «достаточно трудно получить обновленные данные.
Официальным источником информации о числе погибших в секторе Газа является Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС. Оно регулярно обновляет эти цифры.
В понедельник вечером ведомство сообщило, что с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, которое спровоцировало нынешнюю войну, в Газе были убиты 11 240 человек, в том числе 4630 детей.
Израиль публично поставил под сомнение эти цифры. При этом недавно израильские власти сообщали о пересмотре своих собственных данных о числе погибших израильтян. Официальная цифра сократилась примерно на 200 человек: с 1400 до порядка 1200.
Президент США Джо Байден заявлял, что не доверяет статистике из Газы. Но международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ), подчеркивают, что не видят причин сомневаться в данных о погибших палестинцах.
Журналисты Би-би-си подробно изучили, как именно подсчитывают число смертей в секторе Газа
Какие цифры называются
Министерство здравоохранения Газы публикует в своих социальных сетях регулярные сводки о числе жертв. Оно также дополнительно поясняет, сколько среди убитых женщин, детей и пожилых людей. В сводках не уточняется причина смерти: все погибшие названы жертвами «израильской агрессии».
Министерство также приводит данные о раненых и пропавших без вести. По информации Палестинского Красного Полумесяца, под руинами разрушенных зданий остается некоторое количество тел погибших.
Представители Министерства здравоохранения говорят, что получают цифры от медицинских работников, которые фиксируют только число скончавшихся в больницах.
Фиксируя эти цифры, медики не делают различия между погибшими военными и гражданскими лицами. Они также не учитывают тех, кто погиб на месте взрывов и чьи тела не были найдены, или тех, кого похоронили немедленно (то есть людей, тела которых не были доставлены в больницы). Поэтому реальное число смертей может быть выше официальной статистики, говорят власти Газы.
Об этом же на прошлой неделе говорила администрация Байдена: высокопоставленная американская чиновница заявила, что число погибших, вероятно, в реальности выше, чем сообщается.
«Честно говоря, мы думаем, что [реальные цифры] очень высоки, и вполне возможно, что они даже выше тех, которые приводятся», — заявила помощник госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Барбара Лиф, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.
Это высказывание резко контрастирует с мнением самого Байдена, который 25 октября заявил, что у него «нет уверенности, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей убито».
При этом он не объяснил, на чем именно были основаны его сомнения.
На следующий день после того, как Байден поставил под сомнение цифры палестинцев, Министерство здравоохранения Газы предоставило дополнительную информацию. Оно опубликовало обширный список имен всех, кто был убит с палестинской стороны за период с 7 по 26 октября. В список вошли более шести тысяч полных имен с указанием возраста, пола и номеров удостоверений личности.
Как был составлен этот список? Би-би-си поговорила с людьми, непосредственно участвующими в сборе и систематизации данных о погибших, а также с исследователем, который проверял список имен на наличие повторов.
Мы также общались с сотрудниками независимой исследовательской группы Airwars, которые сейчас сопоставляют полученные ими данные о смертях со списком Министерства здравоохранения Газы.
Кроме того, наши журналисты связались с ООН, которая занималась оценкой числа погибших в секторе Газа во время предыдущих витков израильско-палестинского конфликта.
Как именно считают погибших
Ключевую роль в регистрации данных о погибших играют медики — такие, как доктор Гассан Абу-Ситта, пластический хирург из организации «Врачи без границ». Он живет в Лондоне, но сейчас лечит людей в больницах города Газа.
По его словам, больничные морги регистрируют смерть после того, как личность умершего подтвердят его родственники, и реальное число смертей — намного больше того, что зарегистрировано на сегодняшний день.
«Большинство смертей происходит дома, — говорит он. — Тех, кого мы не можем идентифицировать, мы не фиксируем».
Как объясняет представитель Палестинского Красного Полумесяца, как только где-то обнаружено тело, его «необходимо доставить в больницу для регистрации».
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Чтобы изучить список министерства здравоохранения, Би-би-си сопоставила включенные в него имена с именами умерших людей, фигурировавшими в наших репортажах.
Одним из таких погибших, о которых сообщала Би-би-си, был доктор Мидхат Махмуд Сайдам, убитый в результате удара 14 октября. Би-би-си поговорила с его бывшими коллегами.
Би-би-си проанализировала спутниковые снимки и установила, что район, где он жил незадолго до смерти, был разрушен. В социальных сетях также опубликовано фото, на котором виден мешок для тела с написанным на нем именем врача и другими подробностями.
Аналогичную работу, но в больших масштабах, проводит организация Airwars. Расследуя потери среди мирного населения в Газе, она сопоставляла имена погибших из списка Министерства здравоохранения с информацией из районов, подвергшихся бомбардировкам.
На данный момент Airwars нашла в списке 72 имени из исследованных ею пяти районов, в том числе имя доктора Сайдама.
Расследование организации показало, что помимо врача, были также убиты 23 члена его семьи, и все они также оказались в списке Министерства здравоохранения Газы.
Анализ статистики
Би-би-си также пообщалась с ООН и правозащитной организацией Human Rights Watch, которые заявили, что у них нет оснований ставить под сомнение цифры Министерства здравоохранения сектора Газа.
ООН считает министерство заслуживающим доверия источником данных о пострадавших в этом районе.
«Мы продолжаем включать их сведения в нашу отчетность, источники этой информации четко указаны, — сказано в заявлении ООН. — В настоящее время ООН практически лишена возможности обеспечить собственную проверку данных на ежедневной основе».
В числе тех, кто внимательно изучает данные Министерства здравоохранения Газы, — профессор экономики из лондонского университета Роял Холлоуэй Майкл Спагат. Он возглавляет благотворительную организацию Every Casualty Counts, которая оценивает число погибших во время войн.
По его словам, когда он и коллега исследовали список Министерства здравоохранения Газы, они нашли в нем только один дубликат – запись о смерти 14-летнего мальчика, повторенную дважды.
Однако один случай противоречий в данных о смерти людей остается предметом горячих споров — это число погибших после взрыва в больнице «Аль-Ахли» в городе Газа 17 октября.
Министерство здравоохранения Газы тогда заявило, что из-за него погибло 500 человек, но позже эта цифра была снижена до 471. Оценка американской разведки была ниже: «Вероятно, ближе к нижней границе диапазона от 100 до 300».
Израильские военные называют цифры потерь в результате взрыва у «Аль-Ахли» примером того, как Министерство здравоохранения Газы «постоянно завышает число жертв среди гражданского населения».
Би-би-си неоднократно пыталась связаться с Министерством здравоохранения Газы по этому поводу, но пока не смогла получить ответ.
Профессор Спагат также оценивал цифры Министерства здравоохранения Газы во время предыдущих витков израильско-палестинского конфликта. Он обнаружил, что впоследствии они подтверждались и другими источниками.
Спагат изучил информацию о количестве погибших в результате конфликта между Израилем и Газой в 2014 году, когда сектор подвергался израильским бомбардировкам. Он сверил ее со статистикой смертности за тот же год, собранную израильской правозащитной организацией «Бецелем» и установил, что в целом эти группы данных не противоречат друг другу.
Министерство здравоохранения Газы сообщало, что в 2014 году было убито 2310 жителей анклава, а организация «Бецелем» говорила о 2185 смертях. ООН заявила, что тогда погиб 2251 палестинец, в том числе 1462 мирных жителя, а Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что в войне 2014 года погибло 2125 палестинцев.
Подобные несоответствия «вполне нормальны», говорит профессор Спагат, поскольку некоторые люди могли умереть в больнице по причинам, которые не были связаны с насилием в ходе конфликта, и это выяснилось позднее.
Ола Авад-Шахшир, президент Палестинского центрального бюро статистики в городе Рамалла на Западном Берегу, регулярно получает данные о смертях в секторе Газа.
По словам Авад-Шахшир, министерство внутренних дел Израиля эффективно следит за регистрацией идентификационных номеров младенцев, рожденных в секторе Газа и на Западном Берегу. Это те же номера, которые указывает в реестре зарегистрированных смертей Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС.
В реестре актов гражданского состояния Израиля также хранятся записи, аналогичные тем, что имеются в секторе Газа и на Западном Берегу.
Би-би-си обратилась к представителям Армии обороны Израиля с вопросом, почему Израиль ставит под сомнение цифры смертности в Газе. Израильские военные ответили, что Министерство здравоохранения является отделением ХАМАС и что к любой информации, которую оно предоставляет, следует «относиться с осторожностью». Однако они не предоставили никаких доказательств несоответствий в данных, опубликованных Минздравом Газы.
Мы также спросили в канцелярии премьер-министра Израиля, как было подсчитано количество израильтян, убитых 7 октября боевиками ХАМАС. Нам не ответили на этот вопрос, но недавно власти Израиля заявили о снижении официального числа погибших в результате нападений до примерно 1200 с прежнего показателя в 1400 человек.
Представитель министерства иностранных дел Лиор Хаят заявил, что пересмотренная цифра связана с тем, что многие тела не были сразу опознаны после нападения, и «теперь мы думаем, что они принадлежат террористам... а не жертвам из числа израильтян».
Правительство Израиля не публиковало подробный список жертв среди гражданского населения, хотя некоторые израильские СМИ составили такие списки с именами, возрастом и местом гибели.
Полиция Израиля сообщает, что было опознано более 850 тел гражданских лиц. Продолжаются работы по идентификации останков с использованием специальных криминалистических методов.
На данный момент в открытом доступе есть список погибших израильских солдат, в который входят 48 человек, погибших в боях в секторе Газа.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.