Как в секторе Газа считают погибших: исследование Би-би-си

«Честно говоря, мы думаем, что [реальные цифры] очень высоки, и вполне возможно, что они даже выше тех, которые приводятся», — заявила помощник госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Барбара Лиф, выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

Это высказывание резко контрастирует с мнением самого Байдена, который 25 октября заявил, что у него «нет уверенности, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей убито».

При этом он не объяснил, на чем именно были основаны его сомнения.

На следующий день после того, как Байден поставил под сомнение цифры палестинцев, Министерство здравоохранения Газы предоставило дополнительную информацию. Оно опубликовало обширный список имен всех, кто был убит с палестинской стороны за период с 7 по 26 октября. В список вошли более шести тысяч полных имен с указанием возраста, пола и номеров удостоверений личности.

Люди обследуют здания, разрушенные в ходе израильских авиаударов в Хан-Юнисе, сектор Газа, 6 ноября 2023 г. Фото: Getty Images

Как был составлен этот список? Би-би-си поговорила с людьми, непосредственно участвующими в сборе и систематизации данных о погибших, а также с исследователем, который проверял список имен на наличие повторов.

Мы также общались с сотрудниками независимой исследовательской группы Airwars, которые сейчас сопоставляют полученные ими данные о смертях со списком Министерства здравоохранения Газы.

Кроме того, наши журналисты связались с ООН, которая занималась оценкой числа погибших в секторе Газа во время предыдущих витков израильско-палестинского конфликта.