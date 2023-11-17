Видео ⟩ В Ригу везут танки для военного парада 18 ноября

Танки везут в центр Риги.

Ранее сообщалось, что при благоприятных погодных условиях в ходе военного парада, посвященного 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, над Ригой пролетят 16 самолетов Национальных вооруженных сил и союзников, планируется выпустить дым в цветах латвийского флага.

Военный парад начнется 18 ноября в 13:30 на набережной 11 Ноября, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Парадом, в котором примут участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, будет командовать командующий Земессардзе полковник Каспар Пуданс, а принимать парад - верховный главнокомандующий Национальными вооруженными силами, президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

В параде примут участие военнослужащие из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии, с которыми латвийские солдаты ежедневно бок о бок сотрудничают как в международных операциях, так и в ходе военных учений в Латвии и за рубежом.

В этом году во второй раз в параде примет участие и группа военных с украинским флагом. Латвия продолжает оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины.

В музыкальном сопровождении парада примут участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении военных оркестров продолжат шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.