"Моржи" отпразднуют день рождения Латвии совместным заплывом

Латвийская федерация зимнего плавания (LZPF) подготовила специальную карту, на которой отмечены места, где любой желающий может присоединиться. Однако это не мешает любому любителю зимнего плавания совершить праздничный заплыв где-либо еще, ведь главное осознавать, что праздничный заплыв - это поздравление нашей страны с днем ​​ее рождения и что лучший подарок Латвии - это быть и оставаться здоровым!

Традиция отмечать день рождения Латвии совместным заплывом зародилась в 2018 году, когда прошла акция Roņi peld 100. Тогда в нескольких латвийских городах прошли 100-минутные заплывы, во время которых пловцы сменяли друг друга.

Новая традиция получила продолжение в 2019 году - Roņi peld 101. Но уже в 2020 году из-за пандемии Covid-19 совместный сбор стал невозможен, поэтому родилась новая традиция - совместное плавание одновременно в разных частях побережья Латвия.

Во время праздничного заплыва "моржи" заходят в воду с латвийскими флагами, надевают кепки в цветах латвийского флага или каким-либо другим способом создают ощущение праздника себе и окружающим.