В России объявили в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко

Согласно опубликованной карточке, Алексашенко разыскивается по уголовное статье. По какой статье разыскивается Алексашенко, не уточняется.

Карточка розыска Сергея Алексашенко появилась в базе МВД или была обновлена на сайте МВД не позднее сентября 2022 года и не связана с последними событиями вокруг экономиста, пишет "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".

В ноябре этого года глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру РФ "в связи с антироссийской деятельностью" некоторых граждан Росии, среди них были имена экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко. Депутат требовал возбудить уголовные дела по статьям о "призывах к введению мер ограничительного характера" и "государственной измене".