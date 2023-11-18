В России объявили в розыск бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко

В субботу, 18 ноября, ряд российских СМИ, в том числе "Медуза" со ссылкой на базу МВД сообщили о том, что в розыск объявлен экс-заместитель министра финансов РФ и бывший первый заместитель председателя Центробанка Сергея Алексашенко.
Согласно опубликованной карточке, Алексашенко разыскивается по уголовное статье. По какой статье разыскивается Алексашенко, не уточняется.
Карточка розыска Сергея Алексашенко появилась в базе МВД или была обновлена на сайте МВД не позднее сентября 2022 года и не связана с последними событиями вокруг экономиста, пишет "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".
В ноябре этого года глава комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру РФ "в связи с антироссийской деятельностью" некоторых граждан Росии, среди них были имена экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко. Депутат требовал возбудить уголовные дела по статьям о "призывах к введению мер ограничительного характера" и "государственной измене".
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