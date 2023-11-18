Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут перенести

Европейский Союз может перенести принятие решения о начале переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщило в пятницу, 17 ноября, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с ходом подготовки к декабрьскому саммиту Евросоюза.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз. Планировалось, что соответствующее решение утвердят на декабрьском саммите лидеры 27 государств сообщества. "Думаю, что некоторые воспользуются фразой "Давайте вернемся к этому в марте", - заявил собеседник Reuters. По его словам, Венгрия, возможно, воспрепятствует решению, которое может быть принято лишь единогласно всеми 27 странами ЕС.

Планы поддержки Украины проходят проверку реальностью

Кроме того, указывает агентство, по-прежнему нет и договоренности и о выплате правительству в Киеве дополнительной помощи в размере 50 млрд евро. Заявления, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько это потребуется, проходят проверку реальностью. Лидеры государств-членов ЕС понимают, что это будет довольно дорого.