Видео ⟩ В Даугавпилсе при пожаре в квартире погиб мужчина

Днем в четверг, 16 ноября, в Даугавпилсе произошла трагедия - в квартире вспыхнул небольшой пожар, но хозяин не пытался спастись от пламени, сообщает программа Degpunktā.
Соседи считают, что в пожаре виноват сам 55-летний мужчина. Они утверждают, что мужчина уснул в состоянии алкогольного опьянения, а перед этим курил в квартире. Окружающие думают, что причина пожара - курение в постели.
Жители дома добавляют, что хозяин квартиры жил со своей матерью, но после ее смерти не смог справиться с алкоголизмом, что и привело к трагедии.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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