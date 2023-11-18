Сб, 18.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Даугавпилсе при пожаре в квартире погиб мужчина

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Служебный автомобиль VUGD. Иллюстративное фото
Служебный автомобиль VUGD. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Днем в четверг, 16 ноября, в Даугавпилсе произошла трагедия - в квартире  ​​вспыхнул небольшой пожар, но хозяин не пытался спастись от пламени, сообщает программа Degpunktā.

Соседи считают, что в пожаре виноват сам 55-летний мужчина. Они утверждают, что мужчина уснул в состоянии алкогольного опьянения, а перед этим курил в квартире. Окружающие думают, что причина пожара - курение в постели.

Жители дома добавляют, что хозяин квартиры жил со своей матерью, но после ее смерти не смог справиться с алкоголизмом, что и привело к трагедии.

Представитель VUGD подтвердила, что в квартире произошел пожар площадью 15 квадратных метров.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх