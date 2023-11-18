Видео ⟩ В Даугавпилсе при пожаре в квартире погиб мужчина

Соседи считают, что в пожаре виноват сам 55-летний мужчина. Они утверждают, что мужчина уснул в состоянии алкогольного опьянения, а перед этим курил в квартире. Окружающие думают, что причина пожара - курение в постели.

Жители дома добавляют, что хозяин квартиры жил со своей матерью, но после ее смерти не смог справиться с алкоголизмом, что и привело к трагедии.

Представитель VUGD подтвердила, что в квартире произошел пожар площадью 15 квадратных метров.

Видео: Сюжет программы Degpunktā