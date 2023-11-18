Фото и видео ⟩ Председатель Сейма призвала депутатов работать так, чтобы способствовать доверию общества

Она отметила, что этот год принес ряд вызовов, которые нужно использовать как возможности, так как без перемен нет прогресса.

"Я призываю способствовать изменениям в работе Сейма, сделав процесс принятия решений еще более открытым. Мы должны уметь разъяснять общественности принимаемые Сеймом решения и законы", - сказала Миериня.

Галерея: Жители и первые лица страны возложили цветы к памятнику Свободы

Она отметила, что на пороге перемен сегодня стоит система образования, являющаяся основой будущего страны. Многое делается для повышения оплаты труда учителей, развития школьной сети, перехода на преподавание на государственном языке. Многие изменения также нацелены на укрепление правового государства.

"Я призываю вас, уважаемые коллеги, помнить о том, что верховенство закона, защищающего основные ценности государства и права граждан, является основой нашей демократии", - сказала Миериня.

Каждый, кто с уважением относится к государству, должен чувствовать себя на своей родине услышанным и защищенным в своих правах, ощущать принадлежать своей стране и народу, подчеркнула спикер Сейма.

Галерея: Праздничное настроение в Риге