Noize MC: "Я бы тоже очень хотел знать, чем всё закончится"

Протест в музыке, по его словам, вообще не зависит от жанра. В 1980-е, смеется Алексеев, протестными считались рок-группы с напомаженными участниками, которые носили лосины: «Наверное, это была музыка протеста, но это был протест против мамы, которая не пускает гулять».

Сам себя музыкант политическим активистом не считает, просто иногда занимается этой деятельностью: «Времена просто такие, что если ты человек не бесчувственный, ты так или иначе будешь этим заниматься. Но при этом определять себя через это я бы не стал».

«Сформировавшийся порядок вещей в России угрожает и людям внутри России, и людям в остальном мире. Мне постоянно пишут люди, что [моя музыка] помогает не унывать и справляться», — говорит он.

При этом Алексеев добавляет, что есть много и таких, кто пишет ему, что он после начала войны стал «предателем и мразью»: «Меня это не то что как-то лично оскорбляет, мне жаль этих людей: вы меня слушали-слушали, а ничего не услышали».

Войну России и Украины Алексеев для себя определяет как мировоззренческую борьбу, где на одной стороне — диктатура, а на другой — демократия.

«Пока что исход не предрешен, но, конечно, сильнейший козырь в руках диктатуры. У нее не связаны руки, она принимает репрессивные меры по отношению к мирному населению — как своему, так и чужому. В этом плане она может себе позволить ходы, которые для стран-демократий неприемлемы. Это бесчеловечный козырь, но достаточно эффективный», — говорит музыкант.