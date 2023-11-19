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Видео ⟩ Российские власти сообщают о сбитии дрона под Москвой

rus.tvnet.lv
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Дрон, иллюстративное фото.
Дрон, иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В ночь на воскресенье, 19 ноября, российские силы противовоздушной обороны пресекли "попытку нападения беспилотников" на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По данным Минобороны России, беспилотник был сбит в районе города Богородска Московской области.

"19 ноября в 01:00 пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - заявили в Минобороны РФ.

Упавшие обломки не задели людей, утверждает Собянин.

В результате падения на трассе образовалась пробка, в одну из машин попали обломки.

Украинская сторона не комментировала эти утверждения, независимого подтверждения их на данный момент тоже нет.

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