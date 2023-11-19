Видео ⟩ Российские власти сообщают о сбитии дрона под Москвой

По данным Минобороны России, беспилотник был сбит в районе города Богородска Московской области.

"19 ноября в 01:00 пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - заявили в Минобороны РФ.

Упавшие обломки не задели людей, утверждает Собянин.

В результате падения на трассе образовалась пробка, в одну из машин попали обломки.

Украинская сторона не комментировала эти утверждения, независимого подтверждения их на данный момент тоже нет.

At night, an unknown #drone flew to the #Moscow region and was shot down on its approach to the capital of the aggressor country.

As a result, traffic in the Bogorodskoye urban district was stopped#Russia #UkraineRussiaWar️️ pic.twitter.com/tn66DmCbUV — Еспресо Global (@Espresotveng) November 19, 2023