Видео ⟩ Российские власти сообщают о сбитии дрона под Москвой

В ночь на воскресенье, 19 ноября, российские силы противовоздушной обороны пресекли "попытку нападения беспилотников" на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По данным Минобороны России, беспилотник был сбит в районе города Богородска Московской области.
"19 ноября в 01:00 пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - заявили в Минобороны РФ.
Упавшие обломки не задели людей, утверждает Собянин.
В результате падения на трассе образовалась пробка, в одну из машин попали обломки.
Украинская сторона не комментировала эти утверждения, независимого подтверждения их на данный момент тоже нет.
At night, an unknown #drone flew to the #Moscow region and was shot down on its approach to the capital of the aggressor country.— Еспресо Global (@Espresotveng) November 19, 2023
As a result, traffic in the Bogorodskoye urban district was stopped#Russia #UkraineRussiaWar️️ pic.twitter.com/tn66DmCbUV
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