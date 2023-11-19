Вс, 19.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Житель потрясен советскими флагами в Риге. Ответственные лица пояснили, что происходит

rus.tvnet.lv Apollo.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Житель потрясен советскими флагами в Риге
Житель потрясен советскими флагами в Риге Фото: anoreksijalv/X

В воскресенье, 19 ноября, пользователь соцсети Х (ранее Twitter) поделился снимком, сделанным на Воздушном мосту около VEF. "Что это такое?" — спросил под фото, на которой видны мужчины в серых пальто с флагами Латвийской ССР.

Другой пользователь ответил, что беспокоиться не о чем. На мосту проходят съемки фильма Tīklā. TTT leģendas dzimšana.

В ответ на возмущение людей создатели фильма также объяснили происходящее в своих социальных сетях.

"Съемочная группа обращает внимание на то, что сегодня на Воздушном мосту идут съемки с массовыми сценами и красными флагами, которые мы все хотим забыть как страшный кошмар!

К сожалению, такие кадры тоже нужно снимать, чтобы рассказать историю фильма о послевоенной советской Латвии!" - написали в создатели фильма в социальных сетях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх