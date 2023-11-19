Фото ⟩ Житель потрясен советскими флагами в Риге. Ответственные лица пояснили, что происходит

В воскресенье, 19 ноября, пользователь соцсети Х (ранее Twitter) поделился снимком, сделанным на Воздушном мосту около VEF. "Что это такое?" — спросил под фото, на которой видны мужчины в серых пальто с флагами Латвийской ССР.
Uz VEF tilta šobrīd. Tas ir kas? pic.twitter.com/x0isnttMQD— anoreksija.lv (@anoreksijalv) November 19, 2023
Другой пользователь ответил, что беспокоиться не о чем. На мосту проходят съемки фильма Tīklā. TTT leģendas dzimšana.
В ответ на возмущение людей создатели фильма также объяснили происходящее в своих социальных сетях.
"Съемочная группа обращает внимание на то, что сегодня на Воздушном мосту идут съемки с массовыми сценами и красными флагами, которые мы все хотим забыть как страшный кошмар!
К сожалению, такие кадры тоже нужно снимать, чтобы рассказать историю фильма о послевоенной советской Латвии!" - написали в создатели фильма в социальных сетях.
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