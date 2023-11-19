Фото ⟩ Житель потрясен советскими флагами в Риге. Ответственные лица пояснили, что происходит

Uz VEF tilta šobrīd. Tas ir kas? pic.twitter.com/x0isnttMQD — anoreksija.lv (@anoreksijalv) November 19, 2023

Другой пользователь ответил, что беспокоиться не о чем. На мосту проходят съемки фильма Tīklā. TTT leģendas dzimšana.

В ответ на возмущение людей создатели фильма также объяснили происходящее в своих социальных сетях.

"Съемочная группа обращает внимание на то, что сегодня на Воздушном мосту идут съемки с массовыми сценами и красными флагами, которые мы все хотим забыть как страшный кошмар!

К сожалению, такие кадры тоже нужно снимать, чтобы рассказать историю фильма о послевоенной советской Латвии!" - написали в создатели фильма в социальных сетях.