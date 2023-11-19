Почему арбуз стал символом солидарности с палестинцами? Все дело в цветах

Изображение, получившее название «История арбуза», объездило весь мир, став широко известным во время конфликта между Израилем и ХАМАС в мае 2021 года.

Современное использование арбуза

В январе этого года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир отдал распоряжение полиции убрать палестинские флаги из общественных мест, заявив, что размахивание этими флагами служит актом поддержки терроризма.

В ответ на это на маршах израильской оппозиции опять появились изображения арбузов.

В рамках израильского законодательства палестинские флаги не считаются запрещенными, однако полиция и солдаты имеют право снимать их в тех случаях, когда существует угроза общественному порядку.

В июле на акции протеста в Иерусалиме израильские демонстранты держали в руках плакаты с изображением арбуза и словом «свобода».

На плакате написано «Нет катастрофе». Под катастрофой (Nakba) обычно имеется в виду насильственное массовое переселение палестинцев в ходе арабо-израильской войны 1948 года Фото: BBC русская служба

В августе группа демонстрантов, собравшихся в Тель-Авиве в знак протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по реформированию судебной системы, надела футболки с изображением арбуза.

Израильский фотограф Анжелика Шер попала под огонь критики за работу The Watermelon Eaters («Поедательницы арбузов»), сделанную в 2017 году. На фотографии запечатлены женщины в израильской военной форме, поедающие арбуз за столом.

После 7 октября изображения с арбузом вновь стали неотъемлемой частью протестов в поддержку палестинцев по всему миру, а также символом борьбы за права жителей сектора Газа.