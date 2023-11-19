Насильно пытался вернуть отношения: в Риге мужчина приговорен к 420 часам общественных работ

Суд констатировал, что мужчина долгое время выслеживал, наблюдал, неоднократно угрожал и имел нежелательный контакт с человеком, у которого были основания опасаться за свою безопасность.

Весной этого года, чтобы восстановить партнерские отношения и совместную жизнь с женщиной, но осознавая, что она не хочет с ним общаться после урегулирования по другому уголовному процессу, связанному с нанесением легких телесных повреждений, он многократно писал и отсылал ей письма на электронную почту.

Кроме того, мужчина, ища возможность встретиться с упомянутой женщиной, длительное время выслеживал и наблюдал за ней, встречал ее по месту жительства, обращался к ней по дороге на работу и отзывался о ней оскорбительно и пренебрежительно. Также он неоднократно пытался задержать женщину, хватая ее за руку и толкая, угрожал избить, если она не будет с ним.