Насильно пытался вернуть отношения: в Риге мужчина приговорен к 420 часам общественных работ

Рижский городской суд приговорил к 420 часам общественных работ мужчину за длительное преследование, угрозы и физическое воздействие на женщину с целью восстановления их совместного сожительства, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда.
Суд констатировал, что мужчина долгое время выслеживал, наблюдал, неоднократно угрожал и имел нежелательный контакт с человеком, у которого были основания опасаться за свою безопасность.
Весной этого года, чтобы восстановить партнерские отношения и совместную жизнь с женщиной, но осознавая, что она не хочет с ним общаться после урегулирования по другому уголовному процессу, связанному с нанесением легких телесных повреждений, он многократно писал и отсылал ей письма на электронную почту.
Кроме того, мужчина, ища возможность встретиться с упомянутой женщиной, длительное время выслеживал и наблюдал за ней, встречал ее по месту жительства, обращался к ней по дороге на работу и отзывался о ней оскорбительно и пренебрежительно. Также он неоднократно пытался задержать женщину, хватая ее за руку и толкая, угрожал избить, если она не будет с ним.
Женщина, осознавая, что бывший партнер был многократно судим и совершал против нее насилие во время совместной жизни, восприняла высказанные мужчиной угрозы всерьез и обоснованно боялась за свою безопасность.
Продолжая осуществлять свой преступный умысел, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения однажды июньским вечером пришел в дом женщины. Там он бил кулаками и ногами по двери квартиры, после чего, поняв, что его не впустят, толкнул снаружи полуоткрытое кухонное окно и, забравшись через него, проник в квартиру.
В квартире он начал хватать, толкать и душить женщину, причиняя ей физические страдания. У женщины были обнаружены легкие травмы.
Женщине удалось вызвать Госполицию, применив газовый баллончик, ей также удалось вырваться из рук насильника и выбежать из квартиры, после чего агрессора задержала полиция.
Суд утвердил заключенное между обвиняемым и прокурором соглашение о наказании - 400 часах общественных работ. К назначенному наказанию добавлена часть срока по другому решению Рижского городского суда, в результате чего в виде окончательного наказания назначены 420 часов общественных работ.
В срок отбывания наказания засчитываются 19 суток, проведенных под стражей, что соответствует 152 часам общественных работ. Оставшаяся часть приговора - 268 часов общественных работ.
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