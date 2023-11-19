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Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО

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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш выразил готовность баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО, сообщает Bloomberg.

"Если бы Латвия приняла решение баллотироваться на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к соревнованию", - цитирует агентство Bloomberg сообщение, полученное от представителя Кариньша.

В заявлении говорится, что Кариньш мог бы предложить "внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию российской угрозы, твердой позиции по украинскому вопросу и доказанным успехам по достижению международного консенсуса".

"Геополитическая ситуация и характер вызовов, связанных с Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", - говорится в заявлении Кариньша, где также отмечается, что под его руководством "Латвия последовательно достигла и перевыполнила план расходов на оборону в размере 2% [от валового внутреннего продукта]".

Интерес к высшему посту НАТО выразили также премьер-министр Нидерландов Марк Рите и глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Полномочия нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются 1 октября 2024 года.

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