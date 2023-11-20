Палестинский Красный Полумесяц вместе с ВОЗ эвакуировал младенцев из больницы "Аш-Шифа" и готовится вывезти остальных

В начале этой недели израильские военные доставили в госпиталь большую партию медикаментов и первоочередных препаратов, а также автономные мобильные инкубаторы для эвакуации новорожденных.

Находящийся в больнице «Аш-Шифа» палестинский журналист по имени Хадер сообщил Би-би-си, что в больнице остались только пациенты, которые не могут ходить самостоятельно, и очень небольшое число врачей.

Инспектора ВОЗ обратили внимание на опасно высокий уровень антисанитарии в больнице «Аш-Шифа» Фото: Anadolu Agency

Фото: BBC

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Фото: BBC

В субботу сотни людей, включая некоторых пациентов, покинули больницу.

ЦАХАЛ отрицает, что отдал приказ о полной эвакуации «Аш-Шифы», заявив, что согласился с просьбой директора больницы эвакуировать желающих «безопасным путем».

«ЦАХАЛ ни разу не отдавал приказ об эвакуации пациентов или медицинских бригад и фактически предложил удовлетворить любые запросы о медицинской эвакуации», — говорится в заявлении.

Палестинцы покидают больницу пешком Фото: AFP

Армия обороны Израиля, взявшая больницу под свой контроль, заявила, что работает над эвакуацией как можно большего числа пациентов из комплекса, который, по утверждению ЦАХАЛа, использовался ХАМАС в качестве командного центра.

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев, заявил Би-би-си, что ответственность за сложившуюся в больнице ситуацию несет ХАМАС.

Израильские военные утверждают, что их войска обнаружили оружие, в том числе автоматы Калашникова, во время рейда в больнице «Аль-Шифа» на прошлой неделе Фото: BBC