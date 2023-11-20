Видео ⟩ "Одних проверяют, других - нет". Почему многие доставщики еды в Латвии не говорят по-латышски?

"По закону курьер должен знать латышский хотя бы на категорию A1, но, на мой взгляд, у доставщиков еды этот уровень должен быть гораздо выше, потому что нужно понимать заметки, быть способным позвонить клиенту, спросить, где поворачивать, и в какой подъезд заходить", - уверен обратившийся в передачу курьер.

Заведующая отделом языкового контроля Центра государственного языка (VVC) Мадара Реке заявила, что поставщики продуктов питания являются самозанятыми лицами и несут ответственность за свою профессиональную деятельность, в том числе за свое знание государственного языка "в пределах, установленных нормативными актами".

"Почему такая дискриминация присутствует на трудовом рынке, - интересуется ведущая передачи, журналист передачи Инесе Супе. - У некоторых строго требуют знания латышского, а другие могут не говорить не только по-латышски, но даже по-английски".

Изучив анкеты, заполненные потенциальными сотрудниками на платформах обеих компаний, 4. studija не нашла ни одного требования о необходимости подтвердить знание латышского.

Правда в том, что работа курьера по доставке еды в Латвии никем не контролируется. В VVC подтвердили, что это борьба с ветряными мельницами, поскольку жители жалуются, что с поставщиками продуктов питания невозможно общаться по-латышски, т.к. в большинстве своем иностранцы на нем не говорят.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)