В РФ объявили в розыск украинскую певицу Джамалу. Она победила на "Евровидении"

В базе не указывается, по какой статье заведено дело. По данным "Медиазоны", Джамалу обвиняют в распространении "фейков" о российской армии, а в розыске она находится с середины осени.

В ноябре певица уже была заочно арестована российским судом, уточняет издание.

В мае 2016 года Джамала, представляя Украину, победила в конкурсе "Евровидение". Она представила песню о сталинской депортации крымских татар. С 2014 года певица осуждает аннексию Крыма.