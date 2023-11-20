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В РФ объявили в розыск украинскую певицу Джамалу. Она победила на "Евровидении"

rus.tvnet.lv
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Джамала.
Джамала. Фото: Martin Meissner/AP

Российское МВД объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу, сообщает "Русская служба Би-би-си"со ссылкой на "Медиазону" и российскую базу розыска.

В базе не указывается, по какой статье заведено дело. По данным "Медиазоны", Джамалу обвиняют в распространении "фейков" о российской армии, а в розыске она находится с середины осени.

В ноябре певица уже была заочно арестована российским судом, уточняет издание.

В мае 2016 года Джамала, представляя Украину, победила в конкурсе "Евровидение". Она представила песню о сталинской депортации крымских татар. С 2014 года певица осуждает аннексию Крыма.

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