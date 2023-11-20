Когда корреспондент Би-би-си обратился по одному из телефонов, по которым предлагают звонить волонтерам, под видом добровольца, представитель «Ветеранов» пригласил его приехать для подготовки в Таганрог. Он уточнил, что с 1 июля вступающие в бригаду подписывают официальные контракты с Министерством обороны, а само подразделение формально приписано к одной из воинских частей.

Некоторые заключенные, подписав контракты, оказываются в батальоне «Сомали». «Сомали» — это штурмовое подразделение бывшей «народной милиции» самопровозглашенной ДНР (после аннексии она превратилась в 1-й Донецкий армейский корпус ВС РФ). Других, как уже рассказывала Би-би-си, распределяют в спецроты с названием «Шторм Z». В группе родственников бойцов «Шторма» можно найти документ с положением об отрядах «Шторм». Подлинность этого положения верифицировать невозможно, но из него следует, что формально подразделения приписаны к 8-й общевойсковой армии (относится к Южному военному округу).

Согласно документу, роты «Шторм» нужны для усиления «штурмовых ударных отрядов» уже действующих на фронте подразделений Вооруженных сил РФ и формируются из «специального контингента» — то есть заключенных. Отряды численностью 100 человек вооружают в основном стрелковым оружием и гранатометами. Сколько таких отрядов было создано, неясно. Подчиняются роты руководству тех подразделений, вместе с которыми их отправляют воевать.

В государственных СМИ иногда появляются новости об отрядах «Шторм», хотя прямо о том, что их бойцы — бывшие заключенные, в таких материалах не говорится. Например, в середине июля «РИА Новости» рассказало о том, что бойцы такого подразделения захватили планшет украинских военных. На видео агентства об этом рассказывал «командир одного из отрядов „Шторм Z"». По имени командира не называют, но, судя по всему, это Иван Кондратов, известный как «Ваня Русский» — бывший командир «гвардии ДНР», награжденный званием «героя ДНР».

Кондратов считался соратником первого главы самопровозглашенной республики, Александра Захарченко. После убийства Захарченко СМИ писали об аресте Кондратова. Но в ноябре местные СМИ сообщили, что Кондратов вышел из СИЗО и отправился на фронт.

Агентство Reuters в октябре писало, что отряды «Шторм» используют и как штрафбаты — туда в качестве наказания отправляют не только экс-заключенных, но и бойцов других подразделения (например, за неисполнение приказов). «Бойцы „Шторма" — это просто мясо», — так в разговоре с агентством описал положение завербованных один из участников вторжения.

При участии Ильи Барабанова

Редактор: Анастасия Лотарева