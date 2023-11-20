В окрестностях Салдуса, Екабпилса и Резекне обледенели дороги

Движение затруднено также на региональных дорогах в окрестностях Кулдиги, Лудзы и Лимбажи, сообщает LVC.

В Салдусском крае затруднено движение на Лиепайском шоссе (A9) от Калвене до Блидене и на дороге Салдус - Кулдига (P108) до Варме.

В окрестностях Екабпилса движение затруднено на Даугавпилсском шоссе (A6) от Плявиняс до Ницгале, а также на Резекненском шоссе (A12) на всем его протяжении и на основных и региональных государственных дорогах вокруг Резекне.

Заснеженные участки дорог чистятся и посыпаются. В работах по содержанию дорог задействовано 18 единиц зимней техники.