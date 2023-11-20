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В окрестностях Салдуса, Екабпилса и Резекне обледенели дороги

rus.tvnet.lv/LETA
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Гололед. Иллюстративное фото.
Гололед. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром в понедельник, 20 ноября, на государственных главных и региональных дорогах в окрестностях Салдуса, Екабпилса и Резекне движение осложнено гололедицей, свидетельствует оперативная информация Latvijas valsts ceļi (LVC).

Движение затруднено также на региональных дорогах в окрестностях Кулдиги, Лудзы и Лимбажи, сообщает LVC.

В Салдусском крае затруднено движение на Лиепайском шоссе (A9) от Калвене до Блидене и на дороге Салдус - Кулдига (P108) до Варме.

В окрестностях Екабпилса движение затруднено на Даугавпилсском шоссе (A6) от Плявиняс до Ницгале, а также на Резекненском шоссе (A12) на всем его протяжении и на основных и региональных государственных дорогах вокруг Резекне.

Заснеженные участки дорог чистятся и посыпаются. В работах по содержанию дорог задействовано 18 единиц зимней техники.

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