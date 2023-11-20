Ведущий передачи Паул Тимротс посетил стоянку "Twitter-конвоя" с легковыми автомобилями, которые Латвия передаст Украине. Ведущий упоминает, что большая часть из них - пожертвованы, однако остальная часть - изъяты у водителей, которых поймали за пьяной ездой.

Как сообщила передаче нарколог Илзе Максима, находясь в состоянии опьянения, человек теряет способность критически мыслить. При употреблении определенного количества алкоголя человек способен принимать импульсивные решения в зависимости от эмоционального фона.

Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс рассказал, что geryns Уголовного закона о нетрезвых водителях долгое время не пересматривались, но 25 ноября прошлого года вступили в силу поправки, которые устанавливают уголовную ответственность для нетрезвых водителей, пойманных за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на уровне 0,5 промилле и выше. Также пьяный водитель может лишиться своего транспортного средства.

Глава "Twitter-конвоя" сообщил ведущему Zebra, что надеялся на уменьшение количества автомобилей, конфискованных у пьяных водителей после ужесточения наказания, однако этого не произошло.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)