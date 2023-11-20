Лотерея пьяных водителей: размер штрафа часто зависит от усмотрения прокурора или судьи

На следующей неделе исполнится год с тех пор, как водители, попавшиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превышающем 1,5 промилле, подлежат не только уголовной ответственности, но и конфискации их автомобилей. Государственная полиция считает, что это дало свои результаты, поскольку число пойманных нетрезвых водителей в этом году сократилось примерно до 3100 человек, что на 700 меньше, чем в прошлом году.
Впрочем, как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, практическое применение новых правил выявило ряд спорных нюансов - например, если пьяница находился за рулем чужого автомобиля, то экономический ущерб, скорее всего, будет меньше, чем если бы он управлял своим собственным автомобилем.
Более того, то, во сколько в конечном итоге обойдется преступление пьяного водителя, - это своего рода лотерея, исход которой зависит от того, какой попадется прокурор или судья. Одни взыскивают полную стоимость автомобиля, другие - половину, третьи - всего три процента.
Разрешают взыскивать частичную стоимость автомобиля
Идея конфискации автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, витала в Сейме уже более десяти лет, однако ранее она наталкивалась на проблему, связанную с тем, что многие люди ездят на машинах, принадлежащих другим лицам, которые не могут быть конфискованы.
И в этом году тех, кто в пьяном виде садится за руль чужих машин, в два раза больше. В прошлом году Сейм постановил, что в таких случаях пьяный водитель должен выплатить стоимость автомобиля.
По предложению Министерства юстиции была введена и возможность взыскать стоимость не всего, а части автомобиля: "Например, это водители большегрузных автомобилей, или водители такси, или просто водители, управляющие транспортным средством, стоимость которого значительно превышает средства этого человека", - сказал госсекретарь министерства Михаил Папсуевич.
Такие примеры были и на практике. В начале сентября в Екабпилсе за рулем пассажирского автобуса был пойман водитель в опьянении более двух промилле.
В уведомлении о штрафе прокурор потребовал у него выплатить не всю стоимость автобуса, превышающую 200 000 евро, а всего 15 000 евро. Другого водителя, управлявшего грузовиком с фургоном в состоянии алкогольного опьянения, суд обязал выплатить десятую часть оценочной стоимости, или 4 000 евро.
Частичное взыскание и у более дешевых машин
Однако во многих случаях частичную стоимость автомобиля взыскивают и с пьяных водителей, севших за руль куда более дешевых машин, которые бы конфисковали полностью, если бы они принадлежали им. Поэтому и потери были бы выше.
Несколько примеров - пойман водитель под влиянием наркотических веществ на джипе BMW X5, который ему не принадлежит. Учреждения оценили, что его стоимость - неполные шесть тысяч евро. Прокурор попросил взыскать 3500 евро.
Похожий пример - водитель в опьянении 2,2 промилле управлял Audi A6 стоимостью 7885 евро. Прокурор просит уплатить 4000 евро. Похожая тенденция и у более дешевых машин - стоимость Volvo XC90 2004 года выпуска установлена в размере 4436 евро, прокурор просит взыскать 2000 евро. Водитель пойман за рулем Mini Cooper ценой 2,5 тысячи евро, прокурор просит взыскать тысячу.
Вместо 8337 евро взыскали 250
Самый наглядный пример - в 6 часов вечера 10 августа на перекрестке улиц Сканстес и Роберта Хирша в Риге был остановлен водитель, употреблявший как марихуану, так и кокаин. Его машина - Opel Astra Sport Tourer - стоит 8337 евро. Прокурор решил, что взыскать нужно всего 3% или 250 евро.
В конкретном деле нет и денежного штрафа - всего 80 часов общественных работ и лишение прав на пять лет.
Прокурор по делу Роберт Стивриньш назвал несколько причин, почему решил именно так: работа наказанного была связана с управлением транспортом, чего он теперь делать не сможет, ранее он не был судим, оценен и характер.
В свою очередь денег, которыми он мог бы оплатить штраф или стоимость машины, у него нет. Он также указал, что взыскание стоимости не является наказанием в юридическом понимании, поэтому оно не может иметь карательную функцию.
"У нему наказание уже применено. Наказание - это то, что в Уголовном законе. Повторю еще раз - это взыскание вещи, это не наказание. Он и так теперь поймет. Для него эта сумма и так болезненна. Он поймет, что этого [ездить пьяным] не будет. Я сейчас объясняю свою позицию.
Я так считаю. Я знаю, что коллеги делают иначе. Они просто берут половину. Другой - 20%, не меньше, от стоимости. Я пытаюсь посмотреть, действительно ли... Например, молодой это человек или наоборот - пенсионер", - пояснил прокурор.
Стивриньш также выразил мнение, что за одно и то же преступление люди должны получать одинаковое наказание, и стоимость автомобиля не должна на это влиять. По его мнению, за вождение в нетрезвом виде следовало бы предусмотреть только лишение свободы.
Допускают создание руководящих принципов
"Каждый случай здесь индивидуален, и нам не говорит законодатель, что должна быть применена, скажем, половина, треть или подобная стоимость этого транспортного средства", - отмечает заместитель главного прокурора специализированной многопрофильной прокуратуры Агнис Крастиньш, подчеркивая, что прокуроры и судьи независимы в своих решениях.
Хотя Крастиньш согласен с тем, что можно было бы ввести некоторые правила, чтобы последствия за езду в нетрезвом виде не были столь различными, это было бы трудно сделать, поскольку ситуации также могут быть разными, например, был ли автомобиль арендованным, рабочим или принадлежащим родственнику.
В то же время, самое важное, по мнению прокурора, это чтобы пьяные водители получали наказание без задержек.
"Фактически на следующий день он уже находится в прокуратуре и получает это постановление прокурора. Так что это одно из обстоятельств, которое, на мой взгляд, должно быть оценено по достоинству, что он получает это уголовное наказание в течение очень короткого времени с момента совершения преступления.
А тот вопрос, о котором вы упомянули, о конфискации и частичном или полном возврате, на самом деле является лишь вспомогательным вопросом, не связанным с уголовным наказанием", - подчеркнул Крастиньш.
Изучение 50 общедоступных решений прокуроров о взыскании стоимости автомобиля за период с середины августа по ноябрь показывает, что в 36 случаях прокурор принял решение о взыскании части, а в 14 случаях - полной стоимости автомобиля.
В свою очередь в публично доступных решениях суда по таким ситуациям с 23 человек взыскали часть стоимости автомобиля, а 11 - полную стоимость.
Присяжный адвокат Виолетта Зеппа-Приедите согласна с тем, что на практике существует преимущество для нетрезвых водителей, управляющих чужим автомобилем. Другая проблема заключается в том, что в постановлениях лишь в минимальной степени объясняется, почему была взыскана такая доля стоимости автомобиля.
"Любое уголовно-процессуальное решение должно быть аргументировано как с точки зрения права, так и с точки зрения факта. В противном случае такое решение, конечно, не может быть признано правильным, и, соответственно, я как член общества скажу, что оно не способствует правовой стабильности и ясности того, почему поведение было именно таким, и, по сути, со стороны это выглядит как неравное отношение к нарушителям закона", - заявила Зеппа-Приедите.
Решение ищет Министерство юстиции
Госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич отмечает, что главная цель конфискации - отобрать у пьяницы автомобиль, чтобы ему нечем было угрожать обществу. Однако практика взыскания стоимости автомобилей, принадлежащих другим лицам, еще только формируется.
Министерство заметило, что решения очень разные: "В некоторых случаях не очень понятно, почему именно эта сумма применяется, поэтому рабочая группа по уголовному праву [при Министерстве юстиции] уже работает над тем, чтобы определить дополнительные критерии, чтобы сумма взыскания была более сбалансированной, а также чтобы правоприменителям, прокурорам и судьям было понятнее, как действовать в тех или иных случаях, и чтобы это было понятнее для общественности", - сказал Папсуевич.
В свою очередь глава парламентской подкомиссии по уголовному закону Андрей Юдин из "Нового Единства" считает, что воля законодателя на практике не реализовалась, так как появилось преимущество у тех, кто ездит на чужой машине. Впрочем, он не считает, что Сейму по этой причине стоит вносить изменения в закон.
"Здесь важно, чтобы правоприменители не были слишком терпимы к нетрезвым водителям. В этом и заключается проблема. Чтобы обеспечить правильное отношение, Генпрокуратуре нужно разговаривать с прокурорами, важно анализировать судебные решения и объяснять, как правильно применять эту норму. Этой норме уже год, и мы видим, что не все понимают, какую цель преследовал законодатель", - считает Юдин.
В этом году произошло 589 ДТП, в которых хотя бы один водитель был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях погибли 17 человек, что, согласно статистике CSDD, является самым высоким показателем с 2016 года. Скорее всего, в этом году их число еще возрастет.
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