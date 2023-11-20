Лотерея пьяных водителей: размер штрафа часто зависит от усмотрения прокурора или судьи

Изучение 50 общедоступных решений прокуроров о взыскании стоимости автомобиля за период с середины августа по ноябрь показывает, что в 36 случаях прокурор принял решение о взыскании части, а в 14 случаях - полной стоимости автомобиля.

В свою очередь в публично доступных решениях суда по таким ситуациям с 23 человек взыскали часть стоимости автомобиля, а 11 - полную стоимость.

Присяжный адвокат Виолетта Зеппа-Приедите согласна с тем, что на практике существует преимущество для нетрезвых водителей, управляющих чужим автомобилем. Другая проблема заключается в том, что в постановлениях лишь в минимальной степени объясняется, почему была взыскана такая доля стоимости автомобиля.

"Любое уголовно-процессуальное решение должно быть аргументировано как с точки зрения права, так и с точки зрения факта. В противном случае такое решение, конечно, не может быть признано правильным, и, соответственно, я как член общества скажу, что оно не способствует правовой стабильности и ясности того, почему поведение было именно таким, и, по сути, со стороны это выглядит как неравное отношение к нарушителям закона", - заявила Зеппа-Приедите.

Решение ищет Министерство юстиции

Госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич отмечает, что главная цель конфискации - отобрать у пьяницы автомобиль, чтобы ему нечем было угрожать обществу. Однако практика взыскания стоимости автомобилей, принадлежащих другим лицам, еще только формируется.