Родственница пациента напала на врача Восточной больницы

Как сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце, пациент был доставлен в больницу уже после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе для инициирования протокола констатации смерти мозга.

Несогласные с решением консилиума родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них набросилась на врача. Врач получила травмы и была признана негодной к работе, а в ночь на понедельник ей стало хуже и она была доставлена в больницу.

Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.