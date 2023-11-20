Видео ⟩ Открыто, что во владении Путина есть еще две суперяхты

Путин использовал 71-метровую яхту Victoria и 38-метровый корабль Orion. Victoria была построена на верфях российского военного завода "Севмаш".

В настоящее время яхта находится на турецкой верфи, чтобы провести необходимые ремонтные работы. Victoria покинула порт Сочи 21 октября и двумя днями позже причалила на верфи.

В "Досье" отметили, что Владимира Путина никогда не фотографировали на борту судна Victoria, поэтому прямых доказательств того, что яхта принадлежит ему, нет. Однако, как и другие яхты президента России, есть достаточно косвенных доказательств - специально подобранный экипаж, маршрут судна, необычная для владельца история строительства и другие аспекты.

25 октября у яхты отключили передатчик, а значит, службы не могут выследить яхту. Следователям удалось идентифицировать яхту с помощью дрона.

Суперяхта Путина была замечена у берегов Эстонии в конце сентября прошлого года и сопровождалась судном российской береговой охраны. Название яхты также недавно изменили.

"Досье" отмечает, что после того, как в Италии арестовали яхту Scheherazade, Victoria стала самой большой яхтой, связанной Путиным, в Черном море.