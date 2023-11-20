Впервые рождественские ели были выбраны на территории Гауйского лесничества Rīgas meži - возле поселка Юдажи в Сигулдском крае.

Искать главные украшения праздника города мэру Риги в этом году помог отряд яунсаргов Рижской 45-й средней школы, участники которого в день Лачплесиса дали торжественную клятву.

Фото: Мэр Риги с яунсаргами выбирает елки для столицы

Площадь Гауйского лесничества Rīgas meži составляет около 20 500 гектаров (га), которые простираются по обе стороны Видземского шоссе - вокруг Адажей, Царникавы и Калнгалы, а также вокруг Стопиней и Улброки, а также небольшие территории со стороны Саласпилса и Сигулды. Основными видами деревьев являются сосна - около 90%, береза - около 6%, и ель - около 5%.

На территории лесничества имеется охраняемая территория Европейского значения - природный заказник Garkalnes meži площадью 364 га. Он славится тем, что в нем гнездятся около половины популяции латвийских cизоворонок. В части лесничеств есть также природный парк Piejūra площадью 528 га. На территории лесничества также встречаются такие редкие виды птиц, как, например, филин и удод.