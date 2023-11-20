ООН: на севере сектора Газа никакую помощь не получают около 800 тысяч палестинцев

Помощь не может быть выделена в город Газу и других северных частях, где до сих пор находятся сотни тысяч человек, отмечает OCHA.

Согласно информации агентства, люди на севере выживают из овощей и фруктов, которые они могут найти, и многие из них не в состоянии приготовить еду. Хлебопекарни уже не работают, и фермеры не могут обрабатывать свои поля. Животных забивают из-за отсутствия пищи и воды.

ПО оценкам OCHA, число людей на севере сектора Газа составляет около 800 000 человек на основании данных палестинского статистического управления, базирующегося на Западном берегу.