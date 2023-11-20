"Просто поссорились". Жена пациента комментирует нападение на врача

Родственница пациента, не согласившись с решением медицинского консилиума о смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу Восточной больницы, которая сама была госпитализирована. Жена пациента Наталья Масальская-Коритова прокомментировала LTV произошедшее.
В десять утра жизнеобеспечение мужчины не выключили. Состоялась многочасовая встреча между сторонами с участием юристов и руководства больницы.
Latvijas Televīzija: Врачи также говорят, что вы избили какого-то дежурного врача?
Жена пациента Наталья Масальская-Коритова: Ну... там было просто, что она хотела показать мне акт. Потом она его сняла. Я хотела посмотреть тот акт, по которому они приняли то решение, где есть результаты. Напали на меня, и так получилось, как есть.
Latvijas Televīzija: Что получилось? Вы ударили?
Масальская-Коритова: Нет. Просто поссорились. Я жена, я в больнице, я у мужа. Да, я задаю врачам этот вопрос и хочу получить ответы. Все!
Как ранее сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце, пациент был доставлен в больницу уже после длительных реанимационных мероприятий. Ему продолжали оказывать медицинскую помощь, после чего были проведены все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством, в том числе для инициирования протокола констатации смерти мозга.
Несогласные с решением консилиума родственницы пациента всячески нарушали порядок в реанимации, а в конечном итоге одна из них набросилась на врача. Врач получила травмы и была признана негодной к работе, а в ночь на понедельник ей стало хуже и она была доставлена в больницу.
Пациенты нередко проявляют агрессию по отношению к медицинскому и сестринскому персоналу больницы или другим сотрудникам, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои обязанности, считается исключительной ситуацией, сказала Намниеце. В больницу была вызвана полиция.
Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила агентству LETA, что в подобных конфликтах виновата низкая грамотность о здравоохранении в Латвии, поэтому людей надо шире просвещать.
Она также считает, что в больницах, особенно в отделении такого типа, как интенсивная терапия, нужна поддержка психолога и пациентам, и врачам, и психолог мог бы также обеспечить процесс медиации.
"Пора начать думать об отношениях пациентов и врачей, их улучшении, совершенствовании и поддержке обеих сторон", - подчеркнула Айзсилниеце.
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