Видео ⟩ Потенциальные "инвесторы" - золотая яма для мошенников

"Иногда вложенные суммы настолько феноменально велики. И это иногда может удивить. Мошенник настолько умен, что он способен в свои лапы заманить и убедить человека отдать все свое имущество, все свои накопления", - рассказал начальник 2-го отдела управления Госполиции по борьбе с киберпреступлениями Олег Филатов.

"Помните, что они пойдут дальше. Вы переведете 2000, спросите, где мои деньги. Они придумают что-то новое. Появится адвокат, который скажет, о, это же были мошенники, я могу взыскать всю сумму, а вам придется заплатить 1000 за мои услуги. Тогда ему перечислите 1000. Потом появился еще какой-то другой человек, который, оказывается, всю ту схему понял и тогда ему надо перечислить", - рассказывает энтузиаст технологий Элвис Страздиньш.