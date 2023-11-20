Видео ⟩ Потенциальные "инвесторы" - золотая яма для мошенников

Из денег, обманным путем вытянутых в этом году у жителей Латвии, 43% были отданы на инвестиционные платформы. То есть деньги потеряли те, кто думал, что вкладывает их. Таким образом за девять месяцев было украдено неполных 2,5 млн евро, сообщает программа LTV Panorāma. Поэтому эксперты советуют: перед вложением проверить, есть ли у платформы, в которую вкладываете, лицензия.
"Иногда вложенные суммы настолько феноменально велики. И это иногда может удивить. Мошенник настолько умен, что он способен в свои лапы заманить и убедить человека отдать все свое имущество, все свои накопления", - рассказал начальник 2-го отдела управления Госполиции по борьбе с киберпреступлениями Олег Филатов.
На фальшивые инвестиционные платформы чаще всего "ведется" молодежь, поверив в обещания хорошей прибыли.
"Помните, что они пойдут дальше. Вы переведете 2000, спросите, где мои деньги. Они придумают что-то новое. Появится адвокат, который скажет, о, это же были мошенники, я могу взыскать всю сумму, а вам придется заплатить 1000 за мои услуги. Тогда ему перечислите 1000. Потом появился еще какой-то другой человек, который, оказывается, всю ту схему понял и тогда ему надо перечислить", - рассказывает энтузиаст технологий Элвис Страздиньш.
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